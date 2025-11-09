CANAL 3: LAURENT ROSSI EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es Laurent Rossi, hijo del recordado Eduardo “Loco” Rossi. FOTO: Laurent Rossi y Eduardo Rossi, en un pasaje del programa El Deporte en la Memoria.

Será un buen momento para rendir un merecido homenaje a Eduardo, una leyenda del rugby provincial, creador de la Fundación Aborigen Rugby Club. Laurent, vivió desde muy pequeño la pasión por el deporte de la ovalada, y en la actualidad es un firme custodio de la institución fundada por su padre.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, testigo privilegiado del nacimiento de Fundación Aborigen, y amigo personal de Eduardo.

Foto: La promoción del programa que saldrá al aire por el canal provincial.