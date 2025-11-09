Polideportivo

CANAL 3: LAURENT ROSSI EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Porreddeportiva

Nov 9, 2025

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es Laurent Rossi, hijo del recordado Eduardo “Loco” Rossi. FOTO: Laurent Rossi y Eduardo Rossi, en un pasaje del programa El Deporte en la Memoria.

Será un buen momento para rendir un merecido homenaje a Eduardo, una leyenda del rugby provincial, creador de la Fundación Aborigen Rugby Club. Laurent, vivió desde muy pequeño la pasión por el deporte de la ovalada, y en la actualidad es un firme custodio de la institución fundada por su padre.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, testigo privilegiado del nacimiento de Fundación Aborigen, y amigo personal de Eduardo.

Foto: La promoción del programa que saldrá al aire por el canal provincial.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

Jofré saludó a los periodistas deportivos en su día

Nov 7, 2025 reddeportiva
Polideportivo

JUDO: DOS FORMOSEÑOS A LOS PARAPANAMERICANOS

Nov 5, 2025 reddeportiva
Polideportivo

EL PRIMER TORNEO REGIONAL FINALIZÓ CON UN GRAN ÉXITO

Nov 2, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

CANAL 3: LAURENT ROSSI EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

9 de noviembre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA LE GANÓ A INSTITUTO EN CÓRDOBA

8 de noviembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

Jofré saludó a los periodistas deportivos en su día

7 de noviembre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LA UNIÓN DE FORMOSA GANÓ CON AUTORIDAD EN CÓRDOBA

7 de noviembre de 2025 reddeportiva