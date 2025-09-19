Básquetbol

CAPITAL CAMPEÓN EN BÁSQUETBOL EN LOS JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS

Porreddeportiva

Sep 19, 2025

 

En el Cincuentenario se disputaron las finales del Provincial de básquet sub 18 de los Juegos Evita Formoseños donde los dos equipos de Formosa fueron campeones. En femenino con Sarmiento y en masculino con Estudiantes. FOTOS: Los campeones en ambas ramas posan en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña.

Fueron seis los equipos que participaron en el Provincial femenino y diez en masculino para una competencia que se extendió por tres jornadas con sus encuentros en el Centenario y Cincuentenario.

En el caso de las chicas afrontaron la fase clasificatoria en dos zonas. Formosa, Ingeniero Juárez y Laguna Yema en la A y en la B, Ibarreta, Belgrano y Pirané. Los dos mejores de cada uno de los grupos avanzaron a las semifinales donde Formosa venció a Ibarreta por 53 a 15 e Ingeniero Juárez a Belgrano por 40 a 23.

El tercer puesto le correspondió a Belgrano y en la final hubo un gran partido entre Formosa e Ingeniero Juárez con paridad en las cifras de principio a fin con un mejor cierre para Sarmiento que logró sacar una máxima de 6 puntos luego de una acción de doble y faul que las puso fuera de alcance de Juárez en las cifras. Fue un 25 a 21 para las capitalinas.

Las chicas campeonas de Sarmiento: Jazmín Ayala, Bianca Vázquez, Melina Acosta, Belén Ibarra, Karla Núñez, Magalí Maldonado, Mía Chiacchio, Luisana Cabrera, Milena Guerra y Alejandra Rioja.

En masculino afrontaron la primera instancia en tres zonas: A: Clorinda, El Chorro, Villa Escolar e Ingeniero Juárez. B: Ibarreta, Tres Lagunas y Belgrano. C: Formosa, Pirané y Laguna Yema.

A las semifinales pasaron los ganadores de los grupos y el mejor segundo y entonces Formosa venció a Ingeniero Juárez 68 a 47 e Ibarreta a Clorinda por 44 a 36.

El tercer puesto fue para Clorinda y la final entre Formosa e Ibarreta terminó con un 54 a 30 para los capitalinos. El juego largó muy parejo, pero desde el tramo final del segundo cuarto Formosa comenzó a despegar en los números y ya en el tercer tenía diferencia de dos dígitos que supo sostener, e incluso ampliar más adelante.

Este es el plantel de Estudiantes de Formosa: Ricardo Gutiérrez, Enzo Maglietti, Tiago Encina, Facundo Punin, Julián Ayala, Fabricio Duarte, Benjamín Ayala, Juan Britez y Fabricio Ruiz.

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB: CUENTA REGRESIVA PARA EL DEBUT DE LA UNIÓN DE FORMOSA

Sep 19, 2025 reddeportiva
Básquetbol

TODO LISTO PARA EL INICIO DE LA LNB DONDE LA UNIÓN  DEBUTARÁ DE LOCAL FRENTE A REGATAS DE CORRIENTES

Sep 12, 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN ENTRENA CON PLANTEL COMPLETO

Sep 9, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

TODAS LAS NOTICIAS DEL RUGBY DE LA  REGIÓN NEA PARA EL FIN DE SEMANA

19 de septiembre de 2025 reddeportiva
Básquetbol

LNB: CUENTA REGRESIVA PARA EL DEBUT DE LA UNIÓN DE FORMOSA

19 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

Pasaron los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) Rosario 2025

19 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

LA FECHA 17 DEL FÚTBOL DE LA B

19 de septiembre de 2025 reddeportiva