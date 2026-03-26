CARLOS ANDRÉS GARIANO DIRIGIRÁ RACING- SAN MARTIN DE FORMOSA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles que el árbitro internacional (FIFA) barilochense radicado en Rosario, Carlos Andrés Gariano, fue designado para dirigir el compromiso entre el Racing de Avellaneda y San Martín de Formosa, por los 32 avos de la Copa Argentina 2026. El compromiso se cumplirá el sábado a las 21:15, en el estadio Florencio Sola del Club Banfield de la ciudad homónima, en el partido de La Matanza (Gran Buenos Aires).

El plantel de San Martín viajará el viernes por la tarde vía aérea a Buenos Aires, quedará alojado en un hotel céntrico y dos horas antes saldrá rumbo al estadio. Florencio Belotto y Ramón Franco, serán los dirigentes que acompañarán al grupo. En tanto que seis colectivos que saldrán por la noche trasladaran a los hinchas formoseños, y la presidenta del Club, Griselda Cardozo, viajará en uno de ellos.

FOTO: El internacional Carlos Andrés Gariano impartirá justicia en el choque entre la Academia y la Franja.

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Los detalles

Sábado 28 de Marzo

Racing de Avellaneda- San Martín de Formosa

Horario: 21:15

Arbitro: Carlos Andrés Gariano

Líneas: Pablo Acevedo y Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Lucas Caballero

Estadio: Florencio Sola- Ciudad de Banfield

TV: Será transmitido en vivo por TyC Sports.

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