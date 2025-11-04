Caza y Pesca no pudo con Capri y  terminó su sueño de ascenso

(Texto y foto: Gentileza de Agenfor) En condición de local, Caza y Pesca cayó 28-39 frente a Capri de Misiones en el cuadrangular de movilidad del Regional A-B de rugby del NEA y se quedó sin posibilidades de ascender. Finalizará la temporada con el duelo ante Tacurú el próximo fin de semana. FOTO: Un pasaje del duelo entre formoseños y misioneros, protagonistas del rugby regional.

Iván Campuzano se destacó en el cazador con dos tries, Marcos Idoyaga fue autor de un try y tres conversiones, mientras que su hermano Antonio Idoyaga aportó un try y una conversión. Para Rowing hubo dos tries de Sebastián Falero, dos de Nicolás Palaguerra y uno de Santiago Horrisberger y Juan Vaz, en tanto que Marcio Olivera efectivizó dos conversiones.

Comienzo negativo para Caza y Pesca en el juego, Capri concretó el primer try a los 7′ por medio de Santiago Horrisberger y el segundo a los 14′ mediante Nicolás Palaguerra para escaparse 0-10.

Caza y Pesca descontó a los 22′ con el try de Antonio Idoyaga y la conversión de Marcos Idoyaga (7-10). Pero Capri volvió a golpear y por duplicado, a los 25′ con el segundo try personal de Nicolás Palaguerra, esta vez con la conversión de Marcio Olivera, y a los 32′ con el try de Juan Vaz (7-22).

Sobre los 40′ llegó un gran try de Iván Campuzano para darle un envión anímico al cazador formoseño, el cual contó con la conversión de Marcos Idoyaga para cerrar el primer tiempo 14-22.

Dos jugadores de Capri recibieron tarjeta amarilla en el final del primer tiempo y salió en inferioridad numérica al complemento, Caza y Pesca no lo pudo aprovechar, por el contario, fue la visita que sumó a pesar de la adversidad. Tomás Estigarribia apoyó el try a los 2′ para estirar a 14-27.

A los 8′ llegó al try Marcos Idoyaga con conversión de Antonio Idoyaga (21-27). Sin embargo, apareció Sebastián Falero con dos tries consecutivos, uno con conversión de Marcio Olivera, y Capri volvió a sacar margen (21-39).

Otro try de Iván Campuzano, esta vez a los 27′ y con conversión de Marcos Idoyaga, dejó el marcador 28-39, pero el cazador ya no pudo descontar en los minutos siguientes y se le escapó el sueño del ascenso. En la próxima fecha visitará a Tacurú en Posadas para finalizar la temporada