CAZA Y PESCA Y AGUARÁ CON LOS TÍTULOS  EN LOS JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS 2025

El rugby tuvo su Final Provincial de los Juegos Evita Formoseños donde Caza y Pesca en femenino, y Aguará, en masculino, fueron los campeones.

La competencia se desarrolló en la sede del Club Aguará utilizando las dos canchas. Una larga jornada cumplida en un día con la participación de tres equipos en la rama femenina y de diez en masculino, todo un récord para los Evita.

Los clubes que intervinieron en el Provincial para las chicas fueron Caza y Pesca, San Cipriano y Qompí. Jugaron a una rueda todos contra todos y el campeón fue Caza y Pesca que ganó sus dos partidos. El segundo lugar fue para San Cipriano y tercero quedó Qompí. FOTO 1: Equipo de Caza y Pesca que se quedó con el título entre las chicas.

Las campeonas del club de la ribera son estas: Sofía Idoyaga, Guadalupe Romero, Bianca Pintos, Agostina Riquelme, Lucero Ruiz Díaz, Ivana Cabañas y Araceli Pechloff.

En varones los equipos estuvieron en dos zonas para la fase clasificatoria: En la A: Aguará Blanco, Caza y Pesca Blanco, Qompí, Aguará Celeste y Chajá. En la B: Aguará Azul, San Cipriano, Aborigen, Caza y Pesca Rojo y Aguará Gris. Allí el sistema marcó que se midan todos contra todos en sus grupos y los ganadores de cada uno de ellos lograban el pase a la final. Aguará Blanco y Aborigen se quedaron con el primer lugar en cada una de las zonas y así llegaron a la final donde el triunfo fue para Aguará por 40 a 10. En el primer tiempo, los dueños de casa ya estaban al frente por 19 a 0. El tercer puesto fue para Aguará Celeste.

El equipo de Aguará Blanco campeón tuvo estos jugadores: Agustín Ríos, Octavio Franco, Leonardo Noriega, Bautista Wells, Patricio Escurra, Rodrigo Dellamea, Valentín Romero, Ramiro Sigel, Juan Udovicich, Facundo Gallo y Marcos López.

FOTO 2: Formación de Aguará en varones que se consagró campeón en un provincial muy reñido y de buen nivel