CFA: FORMOSA JUEGA ESTA NOCHE EN ELDORADO POR LA COPA PAÍS

El seleccionado de la Liga Formoseña de Fútbol jugará esta noche ante El Dorado, el juego de vuelta de la segunda etapa de la Zona Regional Norte de la Copa País 2025. El compromiso tendrá lugar en el estadio del Club Guaraní de la localidad de Eldorado, en el noreste de la provincia de Misiones. El Consejo Federal de la AFA, designó al árbitro Leonardo Villanueva para controlar las acciones, y serán sus asistentes: Sandro Benítez y María Blanca Encinas, todos de Corrientes. FOTO: Selección de Formosa que buscará clasificar en condición de visitante.

En el juego de ida disputado el pasado miércoles en el estadio del Club Sol de América en la capital formoseña, se registró una paridad de 2-2, en caso de un nuevo empate al termino de los 90´, la definición llegará desde el punto penal. El ganador de la serie, clasificará para disputar la final regional frente a Corrientes que dejó en el camino a la selección del Oeste Chaqueño (10-3 en el global).

El campeón regional viajará a Buenos Aires a disputar la instancia nacional junto a los otros ganadores de regiones. La delegación de Formosa llegó anoche a la sede del partido, y se encuentra alojada en el albergue del Polideportivo Municipal de El Dorado, y el técnico Héctor Chaparro, adelantó que el equipo sufrirá modificaciones con relación al once inicial del debut.