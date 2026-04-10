CHACRA 8 Y DEPORTIVO TATANÉ ABREN LA TEMPORADA DE LA LIGA

El estadio del Club Sol de América en el Lote 34 será el escenario donde este viernes se pondrá en marcha el Torneo de Primera División “A” 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Desde las 16, confrontarán Chacra 8 y el ascendido Deportivo Tatané. FOTO 1: El ingeniero Jorge Jofré presidirá una breve ceremonia en la previa del primer cruce del balompié capitalino en Primera.

En la previa, el titular de la LFF ingeniero Jorge Jofré presentará oficialmente el hermoso trofeo que estará en juego, y dejará oficialmente inaugurado el certamen de la máxima categoría, la que tendrá continuidad el sábado y el martes, en cuanto a la primera fecha. Desde la Liga se informó que el acceso al público será libre y gratuito.

FOTO 2: Deportivo Tatané tendrá su debut absoluto en el círculo privilegiado del fútbol de Formosa.