Chajá hizo historia: campeón del Regional del NEA y apuesta al crecimiento del rugby formoseño

El Club Chajá atraviesa un gran presente deportivo e institucional. La entidad formoseña se consagró campeona del Torneo Regional del NEA en la categoría Desarrollo C, tras vencer a Italiana de Charata (Chaco) por 11 a 5 en la final disputada en Corrientes.

El logro fue destacado por Carlos Martínez, jugador y capitán de la Primera División, entrenador de la M17 e integrante de la comisión directiva, junto a su hijo Mateo Martínez, jugador de la categoría juvenil. Ambos participaron de una entrevista en el programa “Pelotas Para Todos” de FM Espacios 92.5, donde compartieron detalles del club.

Además del título, los invitados resaltaron el crecimiento institucional que experimentó Chajá durante el último año y medio, con importantes mejoras en su infraestructura, entre ellas canchas iluminadas y nuevos vestuarios. Un desarrollo que acompaña el trabajo deportivo y fortalece las condiciones para recibir a jugadores de distintas edades.

Uno de los aspectos más destacados es el crecimiento de las divisiones juveniles. En la M17, pasaron de contar con apenas cinco jugadores a reunir actualmente entre 25 y 30 chicos. Este avance refleja el trabajo de formación y la construcción de un sentido de pertenencia basado en el compañerismo y la camaradería.

También reflexionaron sobre los valores de la disciplina y su evolución, destacando que el deporte va mucho más allá de la competencia. La amistad, el respeto por el rival y el tradicional tercer tiempo forman parte de una cultura que busca transmitir a las nuevas generaciones.

Por último, Martínez y su hijo invitaron a la comunidad a participar del Seven de la URF, que tendrá como sede al Club Chajá los días 21 y 22 de noviembre. Asimismo, anticiparon los festejos por el 40° aniversario de la institución, que se celebra el 17 de este mes, un acontecimiento especial para una entidad que continúa creciendo y consolidándose dentro del rugby formoseño.

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