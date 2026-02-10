Cierre a pleno con deporte y diversión en la Fiesta del Río, Mate y Tereré

La décima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré bajó el telón este domingo con una agenda cargada de propuestas deportivas y recreativas que convocaron a una multitud en distintos puntos de la ciudad. El evento, impulsado por el municipio capitalino, tuvo un final dinámico, participativo y con fuerte presencia de vecinos y visitantes.

Uno de los momentos más atractivos de la jornada fue la exhibición de calistenia desarrollada en el circuito del Paseo Ferroviario. En las modalidades free style y estática, los atletas ofrecieron demostraciones de alto nivel, combinando destreza, potencia y control corporal, lo que generó un marco de gran entusiasmo entre el público que acompañó hasta el atardecer.

También volvió a decir presente una de las competencias más esperadas y tradicionales del festival: la carrera de mozos y camareras. Con una importante cantidad de inscriptos, la prueba se disputó en distintas categorías —hasta 35 años, senior mayores de 35 y libre, tanto en masculino como en femenino— y repartió trofeos, medallas, premios en efectivo y el sorteo de una moto 0 km entre todos los participantes.

En paralelo, el balneario Parque Arenas fue escenario de la Copa Río, Mate y Tereré de vóley playa y hockey beach. Numerosos equipos y parejas compitieron en diferentes categorías, aportando un clima festivo y deportivo a la jornada final.

Como broche de oro, el playón municipal se transformó en una verdadera pista al aire libre con una multitudinaria master class de zumba, que invitó a bailar, cantar y moverse al ritmo de la música, cerrando así una edición que combinó deporte, recreación y encuentro comunitario.