CINCO COTEJOS POR LA SÉPTIMA FECHA DE LA B
La séptima jornada del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se completará este miércoles, con la disputa de cinco encuentros. A continuación la programación.
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Miércoles 14 de Julio
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Antenor Gauna- Juniors
15:30: Garrido- Katrina
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Cancha del Club Fontana
13:30: Estrada- 6 de Enero
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Cancha del Club Fontana
15:30: Sportivo Patria- El Fortín
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Cancha del Club Defensores del Rosario
15: Rivadavia- Independiente Fontana
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Primeros resultados
Unión del Divino Niño 1- Deportivo Merlo 2
Sol de Mayo 2- Juventud Unida 2
República Argentina 2- Sargento Rivarola 1
Fátima 2- Platense 0
Domingo Savio 0- 17 de Agosto 2
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