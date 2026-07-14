CINCO COTEJOS POR LA SÉPTIMA FECHA DE LA B

La séptima jornada del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se completará este miércoles, con la disputa de cinco encuentros. A continuación la programación.

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Miércoles 14 de Julio

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Antenor Gauna- Juniors

15:30: Garrido- Katrina

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Cancha del Club Fontana

13:30: Estrada- 6 de Enero

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Cancha del Club Fontana

15:30: Sportivo Patria- El Fortín

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Cancha del Club Defensores del Rosario

15: Rivadavia- Independiente Fontana

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Primeros resultados

Unión del Divino Niño 1- Deportivo Merlo 2

Sol de Mayo 2- Juventud Unida 2

República Argentina 2- Sargento Rivarola 1

Fátima 2- Platense 0

Domingo Savio 0- 17 de Agosto 2

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