Cinco juveniles formoseños participan del Plan  de Desarrollo Federal de Básquet en Corrientes

Con el firme objetivo de potenciar las bases del básquetbol nacional, la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) puso en marcha una nueva jornada del Plan de Desarrollo Federal. La Ciudad de Corrientes es la sede elegida para este encuentro de tecnificación, que cuenta con una destacada delegación de cinco jóvenes promesas de la provincia de Formosa.

Los entrenamientos se llevan a cabo en las instalaciones del Club Córdoba, epicentro donde los basquetbolistas formoseños buscan capitalizar una experiencia clave para su proyección deportiva. El quinteto convocado está integrado por talentos de tres instituciones de la provincia: Felipe Zernik (Argentinos del Norte de Clorinda) Juan Filipigh (Argentinos del Norte de Clorinda) Rocco Romay (Club Estudiantes) Mora González (Club Sarmiento) Valentino Rodríguez (Club Sarmiento).

La jornada de trabajo está supervisada de forma directa por el staff de entrenadores de las Selecciones Formativas de la CAB. Este programa estratégico busca no solo evaluar el nivel técnico y físico de los atletas en el NEA, sino también homologar los métodos de entrenamiento de las selecciones nacionales en cada rincón del país. Para los jóvenes formoseños, la cita representa una vidriera fundamental y un escalón decisivo en su etapa de desarrollo formativo.

FOTO: Quinteto formoseño en la órbita de la Confederación Argentina de Básquetbol.

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