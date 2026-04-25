Clásico formoseño en el Federal A: San Martín  y Sol de América paralizan la ciudad

Este domingo, el Estadio 17 de Octubre será el escenario de una nueva edición del duelo entre el «Franjeado» y el «Solense». Con Marcelo Rubino por un lado y la dupla Omar Larrosa- Ricardo Parola por el otro, se espera un duelo táctico de alto vuelo.

La sexta fecha del Torneo Federal A regala uno de los platos más fuertes del norte argentino. San Martín de Formosa recibirá en su casa a Sol de América a partir de las 16:30, en un cruce que promete intensidad, pierna fuerte y, sobre todo, mucho en juego para las aspiraciones de ambos en la Zona 2.

La era Rubino busca consolidarse

San Martín, bajo la conducción táctica de Marcelo Rubino, llega con el objetivo de hacer valer su localía. Tras el empate 1-1 conseguido en Resistencia ante Sarmiento con gol de Ramón Ledesma, el DT tucumano ha trabajado en aceitar el funcionamiento colectivo para que los tres puntos se queden en el barrio San Francisco. Rubino sabe que ganar el clásico sería el espaldarazo definitivo para sus dirigidos en esta etapa del torneo.

El sello de Larrosa y Parola en Sol

En la vereda de enfrente, el presente es alentador. La dupla técnica conformada por Omar Larrosa y Ricardo Parola ha logrado imprimirle un estilo vertical al equipo, que viene de vencer 2-1 a Defensores de Vilelas. Con Bruno Di Martino y Mariano Mendoza como cartas de gol, los entrenadores del «Solense» confían en la regularidad mostrada para dar el golpe de visitante y escalar posiciones en la tabla.

Un historial con sabor a revancha

El último antecedente en este estadio favorece ampliamente a San Martín, que en junio del año pasado goleó por 4 a 1. Sin embargo, los duelos entre ambos suelen ser cerrados: de los últimos cinco enfrentamientos, dos terminaron en empate y las victorias se repartieron equitativamente.

Sol en cuatro juegos suma 7 puntos y se ubica tercero en la tabla (G2, E1 y P1). San Martín en igual cantidad de partidos cosechó 5 unidades y se coloca séptimo en la clasificación (G1, E2 y P1).

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Detalles de la Fecha 6 – Zona 2

Partido: San Martín vs. Sol de América

Día y hora: Domingo 26 de abril, 16:30.

Árbitro: Leonardo Enmanuel Billanueva (Corrientes).

Asistentes: Mariano González (Santa Fe) y Robertino Rosas (Esperanza).

Cuarto árbitro: Ángel Ayala (Corrientes).

Estadio: 17 de Octubre (Club San Martín, Formosa).

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Trasmite: FM 92.5 Radio Espacios

Desde las 16 h, viví toda la emoción del Federal A con el gran duelo entre San Martín vs Boca Unidos por la 6ª fecha de la Zona 2

Relata: Ramón Gayoso

Comenta: Carlos Gilbert

Coordinación general: Danilo Domínguez

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