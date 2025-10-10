Rugby

CLUB AGUARÁ – 54 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL

Porreddeportiva

Oct 10, 2025

 

(Gentileza de Te Cuento Formosa- Fernando Casals) En un recreo del Colegio Nacional, hace ya cincuenta y cuatro años, nació una idea sencilla que se transformó en historia. El Club Aguará Rugby Club, fue fundado el domingo 10 de Octubre de 1971. FOTO: Una de las primeras formaciones de Aguará, club insignia del rugby formoseño.

Cachilo, con la espontaneidad de los sueños jóvenes, lanzó una propuesta que cambiaría para siempre el rumbo del deporte formoseño:

“¿Y si jugamos al rugby?”

Aquella pregunta marcó el inicio de un camino que, con el paso del tiempo, se llenó de esfuerzo, compromiso y pasión.

Llegaron los entrenamientos improvisados, los primeros viajes para participar en la Unión del Noreste, las discusiones familiares sobre un deporte poco conocido, y la convicción profunda de que el rugby no era solo un juego, sino una forma de vida.

A lo largo de más de cinco décadas, el Club Aguará creció, se consolidó y formó generaciones que aprendieron que en este deporte se forjan valores fundamentales: el respeto, la solidaridad, el compañerismo, el esfuerzo compartido y la amistad.

Esa amistad que trasciende edades, camisetas y tiempos, y que mantiene viva la esencia del Club.

Hoy, al celebrar 54 años de trayectoria, rendimos homenaje a todos aquellos que construyeron esta institución con entrega y corazón: jugadores, entrenadores, dirigentes, socios y familias que hicieron de Aguará mucho más que un espacio deportivo.

Porque Aguará es, ante todo, una comunidad de amigos que aprendió en la cancha a ser mejores personas.

¡Feliz aniversario, Club Aguará!

Que el espíritu de sus fundadores siga guiando cada paso, con la misma pasión que dio origen a esta gran familia del rugby formoseño.

 

Por reddeportiva

