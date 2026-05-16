Club Chajá celebra sus 40 años con la escritura oficial de su predio

El Club Chajá atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia institucional. En el marco de su 40° aniversario, la entidad deportiva recibió oficialmente la escritura de su predio, un hecho que representa “seguridad y tranquilidad para el futuro”, según expresó su presidente, Sebastián “Pipa” Diez, en dialogo con «Formosa Mi Ciudad» de FM Espacios 92.5.

“Es algo verdaderamente muy importante. Tener la escritura significa contar con respaldo jurídico y saber que el predio es del club, que nadie puede venir a discutirlo. Todo lo que se haga de ahora en adelante queda para la institución y para las futuras generaciones”, sostuvo.

El terreno, de más de cuatro hectáreas, representa el corazón del crecimiento deportivo y social de Chajá. La firma de la escritura llega además en un año muy especial: el club celebrará cuatro décadas de vida institucional.

“Se da justo en el marco de los 40 años, así que es un regalo anticipado muy importante. Estamos totalmente agradecidos con todos los que ayudaron para que esto avance y finalmente se concrete”, afirmó Diez, quien también agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Formosa.

Obras y crecimiento institucional

El dirigente remarcó además el avance de importantes obras de infraestructura dentro del predio, entre ellas nuevas tribunas, vestuarios, luminarias, cierre perimetral y un playón de hormigón.

“Hoy uno pasa por el club y ve todo lo que se está construyendo. Es una locura pensar que vamos a contar con estas instalaciones. Es una alegría enorme para toda la familia de Chajá”, expresó.

En ese contexto, adelantó que la institución ya trabaja en la organización de una gran cena aniversario que se realizará en noviembre, donde además se reconocerá a personas que formaron parte de la historia del club desde sus inicios.

El desafío de hacer crecer el rugby

Por otra parte, Diez habló sobre el presente deportivo de Chajá y el trabajo que se viene realizando para fortalecer el rugby masculino y femenino, especialmente en las categorías juveniles e infantiles.

“El desafío más grande hoy es captar chicos. Hay mucha competencia con otros deportes y todavía existen prejuicios sobre esta disciplina. Mucha gente cree que solamente es golpe o choque, pero está muy lejos de esa realidad”, explicó.

En ese sentido, destacó las actividades que realizan en escuelas y colegios para acercar el deporte a niños y adolescentes. En las últimas semanas, integrantes del club brindaron charlas y jornadas prácticas en instituciones educativas de la ciudad junto a entrenadores y profesionales de la salud.

“Salimos a buscar jugadores y a mostrar qué es realmente el rugby. Es un trabajo difícil, pero necesario para seguir creciendo”, concluyó.