Clubes del interior provincial destacaron el apoyo “sin pausas” del Gobierno de Formosa al deporte

Además de las inauguraciones de importantes infraestructuras deportivas como la pista de atletismo y la pileta olímpica climatizada, la gestión provincial sostiene con financiamiento propio, ante la retirada nacional, competencias como los Juegos Evita Formoseños, cuya edición 2026 se lanzó el pasado viernes 15. Los Juegos contemplan actividades en 40 disciplinas.

En Formosa, el deporte es un derecho humano fundamental que permite la formación integral y saludable de las personas en todas las etapas de la vida, tal como lo consagra el artículo 52 de la Constitución Provincial.

Los Juegos Evita Formoseños, así como la concreción de infraestructuras deportivas en todo el territorio provincial son muestras cabales de ello. Por ejemplo, se habilitaron varios polideportivos en San Martín Dos, Fontana, El Espinillo, Tres Lagunas, Ibarreta, San Hilario, Pastoril, Pozo de Maza y Clorinda.

Del mismo modo, se inauguraron los estadios del Club Fátima y Villa de Rosario de Formosa, el “29 de Septiembre” de Laguna Naineck, el “Trifón Sanabria” de La Primavera y el de Los Chiriguanos, entre otros.

En ese marco, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con Abril Gil Pereyra del Club Atlético Laguna Blanca, quien puso en valor la decisión del gobernador Gildo Insfrán de garantizar los Juegos Evita Formoseños, una competencia netamente provincial, ante la quita de apoyo del Gobierno nacional. “Estos juegos tienen una gran importancia porque brindan la posibilidad de seguir practicando deportes y, a su vez, de continuar participando de competencias”, subrayó.

En ese sentido, significó que “el deporte trae consigo muchas ventajas y en todos los ámbitos, como educación, en lo familiar y lo social”.

Por ello, agradeció al gobernador Insfrán “por pensar siempre en lo que es mejor para los niños, los jóvenes y los adolescentes, apostando sin pausas al deporte”, cerró.

FOTO 1: Vialidad Provincial está presente con sus formaciones de básquetbol en estos Juegos Evita Formoseños.

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FOTO 2: Miles de niños, jóvenes y adultos mayores tendrán la oportunidad de practicar la actividad deportiva gracias a los Juegos Evita Formoseños.

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