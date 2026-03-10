Rugby

COMENZÓ EL TORNEO APERTURA DE LA URF “FORMOSA MI CIUDAD”

Porreddeportiva

Mar 10, 2026

 

Pasó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 que organiza la Unión de Rugby de Formosa, que en esta edición se llama “Formosa mi Ciudad”, que cuenta con la adhesión de la comuna capitalina. El certamen de Primera división otorgará una plaza al Torneo Regional B que se cumplirá bajo la órbita de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

Los primeros resultados son los que se detallan a continuación.

Primera fecha- Rugby Primera Masculino

Cancha del Club Aborigen (Barrio Nueva Formosa). Fundación Aborigen 22- Qompí 7

Cancha del club Caza y Pesca (Lote 4): Club Caza y Pesca 60- San Cipriano 17

Cancha del Club Aguará (Avenida Néstor Kirchner 3200): Club Aguará 79- Chajá 0

Palabras de la Unión

“Desde la URF, celebramos el comportamiento ejemplar del público y renovamos nuestro compromiso de seguir fomentando la disciplina, el respeto y la camaradería que caracterizan a nuestro deporte. Instamos a todos los clubes a continuar trabajando con la misma dedicación de cara a la segunda fecha de este Torneo Apertura”, manifestaron desde la Unión de Rugby de Formosa.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Rugby

URF: ¡El Rugby es Coraje, Respeto y Nombre de Mujer!

Mar 10, 2026 reddeportiva
Rugby

TODO LISTO PARA EL TORNEO APERTURA 2026 DE LA URF

Mar 6, 2026 reddeportiva
Rugby

RUGBY: FORMOSA Y PARAGUAY EN PLENA INTEGRACIÓN REGIONAL

Feb 18, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

URF: ¡El Rugby es Coraje, Respeto y Nombre de Mujer!

10 de marzo de 2026 reddeportiva
Rugby

COMENZÓ EL TORNEO APERTURA DE LA URF “FORMOSA MI CIUDAD”

10 de marzo de 2026 reddeportiva
Polideportivo

Pescadores de toda la región participaron de la exitosa Fiesta Nacional de la Corvina de Río

9 de marzo de 2026 reddeportiva
Polideportivo

El fútbol formoseño se une en un evento solidario: “La Pelota nos vuelve a juntar”

9 de marzo de 2026 reddeportiva