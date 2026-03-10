COMENZÓ EL TORNEO APERTURA DE LA URF “FORMOSA MI CIUDAD”

Pasó la primera fecha del Torneo Apertura 2026 que organiza la Unión de Rugby de Formosa, que en esta edición se llama “Formosa mi Ciudad”, que cuenta con la adhesión de la comuna capitalina. El certamen de Primera división otorgará una plaza al Torneo Regional B que se cumplirá bajo la órbita de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

Los primeros resultados son los que se detallan a continuación.

—

Primera fecha- Rugby Primera Masculino

Cancha del Club Aborigen (Barrio Nueva Formosa). Fundación Aborigen 22- Qompí 7

–

Cancha del club Caza y Pesca (Lote 4): Club Caza y Pesca 60- San Cipriano 17

–

Cancha del Club Aguará (Avenida Néstor Kirchner 3200): Club Aguará 79- Chajá 0

—

Palabras de la Unión

“Desde la URF, celebramos el comportamiento ejemplar del público y renovamos nuestro compromiso de seguir fomentando la disciplina, el respeto y la camaradería que caracterizan a nuestro deporte. Instamos a todos los clubes a continuar trabajando con la misma dedicación de cara a la segunda fecha de este Torneo Apertura”, manifestaron desde la Unión de Rugby de Formosa.