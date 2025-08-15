COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 13 DE LA PRIMERA B

La decimotercera fecha del Torneo de Primera B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes y el sábado, en escenarios de la capital, Herradura, Misión Laishí y Villa Escolar. A continuación, la programación, y los marcadores definitivos de la fecha 12. FOTO: Equipo del Deportivo Tatané que compite con buen suceso en el ascenso de la LFF.

Viernes 15 de Agosto

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Fátima- 6 de Enero

—

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Divino Niño- Atlético Rivadavia

15:30: Antenor Gauna- José Manuel Estrada

—

Estadio de la localidad de Misión Laishi

15:30: Estrellas de Laishí- 13 de Junio

—

Estadio de la localidad de Herradura

15:30: Deportivo Tatané- 17 de Agosto

—

Cancha de la localidad de Villa Escolar

15:30: Deportivo Merlo- Independiente Fontana

—

Sábado 16 de Agosto

Cancha del Club Sargento Rivarola

15: Sargento Rivarola- Huracán Katrina

—

Cancha del Club Fontana

13:30: Garrido- Juniors

15:30: Domingo Savio- Juventud

—

Resultados de la fecha 12

13 de Junio 0- Fátima 0

Juniors 2- Estrellas de Laishí 3

6 de Enero 1- Deportivo Merlo 1

Estrada 2- Sargento Rivarola 1

Katrina 0- Unión del Divino Niño 0

Garrido 2- Deportivo Tatané 1

Independiente Fontana 2- Domingo Savio 3

Atlético Rivadavia 4- 17 de Agosto 1

Juventud 2- República Argentina 1