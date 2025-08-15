COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 13 DE LA PRIMERA B

La decimotercera fecha del Torneo de Primera B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes y el sábado, en escenarios de la capital, Herradura, Misión Laishí y Villa Escolar. A continuación, la programación, y los marcadores definitivos de la fecha 12. FOTO: Equipo del Deportivo Tatané que compite con buen suceso en el ascenso de la LFF.
Viernes 15 de Agosto
Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Fátima- 6 de Enero
—
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Divino Niño- Atlético Rivadavia
15:30: Antenor Gauna- José Manuel Estrada
—
Estadio de la localidad de Misión Laishi
15:30: Estrellas de Laishí- 13 de Junio
—
Estadio de la localidad de Herradura
15:30: Deportivo Tatané- 17 de Agosto
—
Cancha de la localidad de Villa Escolar
15:30: Deportivo Merlo- Independiente Fontana
—
Sábado 16 de Agosto
Cancha del Club Sargento Rivarola
15: Sargento Rivarola- Huracán Katrina
—
Cancha del Club Fontana
13:30: Garrido- Juniors
15:30: Domingo Savio- Juventud
—
Resultados de la fecha 12
13 de Junio 0- Fátima 0
Juniors 2- Estrellas de Laishí 3
6 de Enero 1- Deportivo Merlo 1
Estrada 2- Sargento Rivarola 1
Katrina 0- Unión del Divino Niño 0
Garrido 2- Deportivo Tatané 1
Independiente Fontana 2- Domingo Savio 3
Atlético Rivadavia 4- 17 de Agosto 1
Juventud 2- República Argentina 1