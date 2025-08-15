Fútbol

COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 13 DE LA PRIMERA B

Porreddeportiva

Ago 15, 2025

 

La decimotercera fecha del Torneo de Primera B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes y el sábado, en escenarios de la capital, Herradura, Misión Laishí y Villa Escolar. A continuación, la programación, y los marcadores definitivos de la fecha 12. FOTO: Equipo del Deportivo Tatané que compite con buen suceso en el ascenso de la LFF.

Viernes 15 de Agosto

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Fátima- 6 de Enero

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Divino Niño- Atlético Rivadavia

15:30: Antenor Gauna- José Manuel Estrada

Estadio de la localidad de Misión Laishi

15:30: Estrellas de Laishí- 13 de Junio

Estadio de la localidad de Herradura

15:30: Deportivo Tatané- 17 de Agosto

Cancha de la localidad de Villa Escolar

15:30: Deportivo Merlo- Independiente Fontana

Sábado 16 de Agosto

Cancha del Club Sargento Rivarola

15: Sargento Rivarola- Huracán Katrina

Cancha del Club Fontana

13:30: Garrido- Juniors

15:30: Domingo Savio- Juventud

Resultados de la fecha 12

13 de Junio 0- Fátima 0

Juniors 2- Estrellas de Laishí 3

6 de Enero 1- Deportivo Merlo 1

Estrada 2- Sargento Rivarola 1

Katrina 0- Unión del Divino Niño 0

Garrido 2- Deportivo Tatané 1

Independiente Fontana 2- Domingo Savio 3

Atlético Rivadavia 4- 17 de Agosto 1

Juventud 2- República Argentina 1

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

LA ANTEÚLTIMA FECHA DEL CLASIFICATORIO DE LA A COMIENZA A JUGARSE ESTE VIERNES

Ago 15, 2025 reddeportiva
Fútbol

SPORTIVO PATRIA VOLVIÓ A PERDER

Ago 12, 2025 reddeportiva
Fútbol

PASÓ LA FECHA 17 DEL TORNEO CLASIFICARIO DE LA A 2025

Ago 9, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 13 DE LA PRIMERA B

15 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

LA ANTEÚLTIMA FECHA DEL CLASIFICATORIO DE LA A COMIENZA A JUGARSE ESTE VIERNES

15 de agosto de 2025 reddeportiva
Básquetbol

Se derrumbó el techo del estadio de  básquet del club Regatas Corrientes

14 de agosto de 2025 reddeportiva
Federal

SOL DE AMERICA IRÁ HASTA SANTA FE PARA MEDIR AL SPORTIVO LAS PAREJAS

14 de agosto de 2025 reddeportiva