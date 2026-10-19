COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 19 DE LA B
Con la disputa de tres cotejos se pondrá en marcha este viernes la decimonovena y última fecha de la fase de clasificación del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Los restantes siete juegos se cumplirán el martes 20.
El Sportivo Patria ya se adjudicó anticipamente la etapa, logró el ascenso a la A, y se aseguro un lugar en la finalísima de la B. Al final de la fecha se tendrá un panorama definido de como continuará el certamen para consagrar al segundo ascendido y rival del Decano en la definición del título.
La programación
Viernes 16 de Octubre
Cancha del Club Fontana
14:30: Platense- Sol de Mayo
14:30: Fátima- Sportivo Patria
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Cancha auxiliar del Club Sol de América
Cancha de la localidad de Villa Escolar
16:30: Deportivo Merlo- Juventud
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Martes 20 de Octubre
Cancha del Club San Lorenzo
14:30: Unión del Divino Niño- Domingo Savio
16:30: Atlético Rivadavia- Antenor Gauna
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Cancha auxiliar del Club Sol de América
14:30: Independiente Fontana- 17 de Agosto
16:30: El Fortín- Karina
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Cancha del Club Sargento Rivarola
14:30: Juniors- 6 de Enero
16:30: Sargento Rivarola- Estrada
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Cancha del Club Fontana
16:30: República Argentina- Garrido
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FOTO: El Sportivo Patria juega frente a Fátima en el regreso del fútbol de la B tras varias postergaciones.