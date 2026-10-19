Con la disputa de tres cotejos se pondrá en marcha este viernes la decimonovena y última fecha de la fase de clasificación del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Los restantes siete juegos se cumplirán el martes 20.

El Sportivo Patria ya se adjudicó anticipamente la etapa, logró el ascenso a la A, y se aseguro un lugar en la finalísima de la B. Al final de la fecha se tendrá un panorama definido de como continuará el certamen para consagrar al segundo ascendido y rival del Decano en la definición del título.

La programación

Viernes 16 de Octubre

Cancha del Club Fontana

14:30: Platense- Sol de Mayo

14:30: Fátima- Sportivo Patria

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Cancha auxiliar del Club Sol de América

Cancha de la localidad de Villa Escolar

16:30: Deportivo Merlo- Juventud

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Martes 20 de Octubre

Cancha del Club San Lorenzo

14:30: Unión del Divino Niño- Domingo Savio

16:30: Atlético Rivadavia- Antenor Gauna

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Cancha auxiliar del Club Sol de América

14:30: Independiente Fontana- 17 de Agosto

16:30: El Fortín- Karina

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Cancha del Club Sargento Rivarola

14:30: Juniors- 6 de Enero

16:30: Sargento Rivarola- Estrada

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Cancha del Club Fontana

16:30: República Argentina- Garrido

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FOTO: El Sportivo Patria juega frente a Fátima en el regreso del fútbol de la B tras varias postergaciones.

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