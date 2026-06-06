Fútbol

COMIENZA A JUGARSE LA OCTAVA FECHA DE LA A

Porreddeportiva

Jun 6, 2026

 

 

La octava fecha del Torneo de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se jugará entre este sábado 6 y el martes 9. A continuación todos los detalles de la apasionante jornada de la máxima categoría del balompié capitalino.

 

Sábado 6 de Junio

Cancha del Club Fontana

15:30: Inter del barrio Obrero- Defensores del Rosario

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: San Lorenzo- Estrellas de Laishí

15:30: San José Obrero- Deportivo Tatané

Cancha del Club Defensores del Rosario

13:30: Estudiantes- Villa Jardín

15:30: 1° de Mayo- Fontana

Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Avellaneda- Chacra 8

15:30: Libertad del Eva Perón- Defensores de Evita

Cancha de la localidad de Misión Laishí

15:30: Municipal de Laishí-8 de Diciembre

Martes 9 de Junio

Cancha de la localidad de Herradura

15:30: Defensores de Herradura- Sol de América

Cancha del Club Fontana

15:30: San Agustín- San Martín

Cancha de la localidad de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda

FOTO: Inter y San Martín, dos de los baluartes que tiene el Torneo Clasificatorio de Primera A que se juega en la orbita de la Liga Formoseña de Fútbol.

 

 

 

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