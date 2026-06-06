COMIENZA A JUGARSE LA OCTAVA FECHA DE LA A

La octava fecha del Torneo de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se jugará entre este sábado 6 y el martes 9. A continuación todos los detalles de la apasionante jornada de la máxima categoría del balompié capitalino.
Sábado 6 de Junio
Cancha del Club Fontana
15:30: Inter del barrio Obrero- Defensores del Rosario
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Cancha del Club San Lorenzo
13:30: San Lorenzo- Estrellas de Laishí
15:30: San José Obrero- Deportivo Tatané
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Cancha del Club Defensores del Rosario
13:30: Estudiantes- Villa Jardín
15:30: 1° de Mayo- Fontana
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Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Avellaneda- Chacra 8
15:30: Libertad del Eva Perón- Defensores de Evita
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Cancha de la localidad de Misión Laishí
15:30: Municipal de Laishí-8 de Diciembre
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Martes 9 de Junio
Cancha de la localidad de Herradura
15:30: Defensores de Herradura- Sol de América
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Cancha del Club Fontana
15:30: San Agustín- San Martín
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Cancha de la localidad de Misión Laishí
15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda
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FOTO: Inter y San Martín, dos de los baluartes que tiene el Torneo Clasificatorio de Primera A que se juega en la orbita de la Liga Formoseña de Fútbol.