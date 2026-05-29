Fútbol

COMIENZA A JUGARSE LA SÉPTIMA FECHA DEL TORNEO DE PRIMERA A

Porreddeportiva

May 29, 2026

 

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) confirmó el cronograma oficial de la séptima fecha del torneo de Primera División A 2026, una jornada clave que se disputará entre el viernes 29 de mayo y el martes 2 de junio en diferentes escenarios de la ciudad capital y de la localidad de San Francisco de Misión Laishí. El apasionante certamen doméstico promete mantener en vilo a los aficionados con una cartelera de cruces de alto voltaje que comenzará de manera escalonada.

Viernes 29 de mayo: El puntapié inicial

La acción comenzará en la tarde del viernes con dos compromisos programados. En primer turno, la Cancha del Club 8 de Diciembre albergará a partir de las 13:30 el duelo entre Villa Jardín y Defensores de Herradura. Más tarde, a las 15:30, la actividad se trasladará a la Cancha del Club Fontana, donde el dueño de casa, Fontana, recibirá a San José Obrero.

Sábado 30 de mayo: Súper sábado con siete partidos

El grueso de la fecha se desarrollará el sábado con una cargada agenda de partidos que iniciará temprano. A las 13:30, en la Cancha del Club Defensores de Evita, abrirán la jornada Chacra 8 y Municipal de Laishí.

A partir de las 15:30, la pelota rodará en simultáneo en seis estadios diferentes:

Cancha del Club 8 de Diciembre: 8 de Diciembre (Hernán Castillo- Williams Reinoso, la nueva dupla técnica) vs. 1° de Mayo.

Cancha del Club Defensores del Rosario: Defensores del Rosario vs. Estudiantes del barrio San Francisco.

Cancha del Club Defensores de Evita: Defensores de Evita vs. San Lorenzo.

Estadio Municipal de Misión Laishí: Estrellas de Laishí vs. Avellaneda.

Cancha de Sargento Rivarola: Deportivo Tatané vs. San Agustín.

Cancha del Club San Martín: San Martín vs. Inter.

Martes 2 de junio: El cierre de la fecha

La séptima jornada concluirá el martes de la semana siguiente con los dos últimos encuentros programados, ambos a disputarse a las 15:30. En la capital provincial, Sol de América se medirá ante Libertad del barrio Eva Perón en la Cancha del Club Sol de América. En paralelo, el Estadio Municipal de Misión Laishí volverá a abrir sus puertas para el choque entre Estrellas de Laishí y San Martín.

FOTO: 1° de Mayo visitará a 8 de Diciembre en el estadio del Lote 15 Bis.

 

 

 

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