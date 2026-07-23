Comienza el desafío: Mauricio Arias inicia un viaje  histórico para representar a Formosa en Rusia

El campeón argentino de aguas abiertas parte rumbo a Rusia para competir en el X-Waters 2026. Tras una intensa preparación, llegará a la cita internacional con el acompañamiento del Gobierno de Formosa, el apoyo de su familia y el trabajo de sus entrenadores.

El nadador formoseño Mauricio Arias (FOTO) emprenderá este miércoles 22 de julio su viaje rumbo a Rusia, donde representará a Formosa y a la Argentina en el X-Waters 2026, una de las competencias de aguas abiertas más prestigiosas del mundo.

Su participación en este certamen internacional fue posible gracias al esfuerzo deportivo sostenido durante años y al acompañamiento del Gobierno de Formosa, que fue uno de los factores claves para hacer realidad este desafío histórico.

Durante su proceso de preparación, el deportista recibió el apoyo continuo, con diversos materiales deportivos fundamentales para optimizar su desarrollo como atleta.

En ese sentido, una de las claves de su entrenamiento fue el acceso a instalaciones de primer nivel. La provincia llevó a cabo una fuerte inversión en infraestructura deportiva que resulta esencial para Mauricio y otros atletas locales, entre las que destacan la pista de atletismo y la piscina olímpica inaugurada en septiembre de 2025.

Esta última cuenta con estándares internacionales y un sistema de climatización de vanguardia, lo que asegura un entorno ideal para las prácticas durante las cuatro estaciones, posicionándose como un pilar estratégico para el crecimiento del deporte de alta competencia en la región.

“Practicar en esos complejos de primer nivel generó un efecto muy positivo. Pude desarrollar una resistencia significativa y adaptarme a diferentes entornos acuáticos”, comentó Arias, quien además destacó el papel relevante del Parque Acuático 17 de Octubre en su rutina de preparación, debido a que posee una pileta de grandes dimensiones dotada de un mecanismo de olas artificiales.

“Esos entrenamientos en la pileta con olas me sirvieron enormemente para recrear escenarios muy similares a los del mar, que es el espacio donde suelo competir de forma habitual”.

Más allá del resultado, su presencia en Rusia representa un hecho histórico para el deporte formoseño, ya que consolida el crecimiento de un atleta formado íntegramente en la provincia.

«El acompañamiento del Gobierno provincial fue un pilar fundamental durante todo este proceso. Su compromiso y confianza en Mauricio hicieron posible que este sueño pudiera convertirse en una experiencia concreta», explicó su madre, Josefina Ávila.

Un sueño construido con años de esfuerzo

Con apenas 19 años, el nadador del Club Natalú atraviesa el momento más importante de su carrera.Tras consagrarse campeón del circuito Open Water Argentina (OWA), obtuvo la clasificación al prestigioso certamen que se disputará entre el 24 y el 26 de julio y reunirá a algunos de los mejores especialistas del mundo.

La clasificación al certamen internacional fue el resultado de una temporada brillante en el circuito nacional. Sin embargo, conseguir el cupo fue apenas el comienzo de un largo proceso de preparación.

Durante los últimos meses, Mauricio intensificó sus entrenamientos con jornadas que combinaron trabajos en pileta, gimnasio, preparación física específica y prácticas en aguas abiertas. Como parte de su puesta a punto, también compitió en distintos circuitos. El pasado fin de semana dijo presente en el circuito Nadadores de Aguas Frías (NAF), disputada en Concordia, Entre Ríos.

Todo ese proceso deportivo estuvo acompañado también por su entrenador Ibrahim Alucín, junto a Humberto Alucín y Delia Díaz, referentes históricos del Club Natalú, además del permanente apoyo de su familia.»Queremos agradecer también a los profesores, a los amigos, a la familia y a todas las personas que estuvieron acompañándonos durante este camino», añadió Josefina.

El X-Waters es reconocido internacionalmente por su nivel de exigencia y por desarrollarse en escenarios naturales que ponen a prueba no solo la velocidad de los competidores, sino también su resistencia física, estrategia y capacidad de adaptación.

Para Mauricio Arias será la primera experiencia en un evento de estas características, donde tendrá la oportunidad de medirse con nadadores provenientes de distintos países y continuar su crecimiento deportivo en el máximo nivel.

Formosa tendrá representación en la élite mundial

Con la valija lista y la ilusión intacta, Mauricio iniciará un viaje que simboliza años de trabajo, disciplina, perseverancia y la apuesta provincial hacia el deporte local.

«Por lo que pude investigar, es un lugar muy lindo. Espero poder tener un buen desempeño, representar a Formosa de la mejor manera y estar a la altura del nivel que exige el X-Waters», señaló.

Asimismo, su presencia en este evento pone de manifiesto el valor de las políticas públicas deportivas promovidas por el Gobierno provincial, sumado al sacrificio individual, el sostén de su familia y la dedicación de su cuerpo técnico, factores esenciales para generar el escenario propicio que le posibilita a este joven atleta formoseño medirse en uno de los certámenes más destacados de las aguas abiertas a nivel global.

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