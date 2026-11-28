COMIENZA EL SEVEN DE LA REPÚBLICA DE RUGBY EN PARANÁ, Y ESTARÁ FORMOSA
El Seven de la República Copa Imperial volverá a reunir este fin de semana a los seleccionados masculinos y femeninos de todo el país. La actividad se desarrollará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes y del Paraná Rowing Club, que serán escenario de una nueva edición de la tradicional cita del rugby nacional.
La Unión de Rugby de Formosa estará presente en ambas ramas. Este sábado el equipo masculino conducido por Germán Ledesma enfrentará desde las 10 a la formación de Andina por la Zona Ascenso. En tanto que el equipo femenino de Formosa bajo la conducción técnica de Gonzalo Rodas confrontará con Oeste desde las 18, por la Zona Ascenso.
En el torneo masculino, Nordeste afrontará la defensa del título tras haber alcanzado la segunda consagración de su historia. En la competencia femenina, Buenos Aires intentará extender su serie de conquistas y obtener su sexto campeonato consecutivo, que le permitiría sumar su octava corona.
Con 42 años de historia en la rama masculina, el certamen también celebrará la 10ª edición de la competencia femenina, que continúa afianzándose como un espacio fundamental para el desarrollo del rugby femenino.
Los seleccionados masculinos competirán en las zonas Campeonato y Ascenso, con encuentros repartidos entre El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club. Por su parte, el torneo femenino de Mayores estará organizado en las zonas Campeonato y Desarrollo. La primera disputará todos sus partidos en El Plumazo, mientras que la segunda tendrá como sede La Tortuguita.
Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby, se mostró muy entusiasmado con el comienzo del torneo y compartió una de las novedades de este año:
“Esperamos con mucha expectativa esta nueva edición del Seven de la República. Es el final del calendario de las competencias y, como viene siendo ya hace muchos años, una fiesta del rugby argentino que se desarrolla con camaradería y con muy buen nivel de competencia en el formato de Seven”.
“Una de las novedades de este año es que en ambas sedes, tanto en CAE como en Paraná Rowing, van a participar las ramas de masculino y femenino juntas. Creemos que esto también va a ayudar a la difusión del rugby femenino, logrando una mayor visibilización y para que puedan compartir todos juntos la fiesta del Seven de fin de año de Paraná”.
«Como siempre, están casi todas las uniones del país representadas, más la participación de Uruguay y de Paraguay. Esperamos que sea una verdadera fiesta de cierre del rugby argentino”.
A continuación, el fixture completo:
Seven de la República Masculino
Zona Campeonato – Sede CAE / El Plumazo
Sábado 28 de noviembre
10:40 – Buenos Aires vs. Uruguay (Zona 4)
10:40 – Mar del Plata vs. Sanjuanina (Zona 4)
11:00 – Cordobesa vs. Santiagueña (Zona 3)
11:00 – Rosario vs. Alto Valle (Zona 3)
11:20 – Entrerriana vs. Oeste (Zona 2)
11:20 – Cuyo vs. Santafesina (Zona 2)
11:40 – Nordeste vs. Paraguay (Zona 1)
11:40 – Tucumán vs. Salta (Zona 1)
16:40 – Buenos Aires vs. Sanjuanina (Zona 4)
16:40 – Mar del Plata vs. Uruguay (Zona 4)
17:00 – Cordobesa vs. Alto Valle (Zona 3)
17:00 – Rosario vs. Santiagueña (Zona 3)
17:20 – Entrerriana vs. Santafesina (Zona 2)
17:20 – Cuyo vs. Oeste (Zona 2)
17:40 – Nordeste vs. Salta (Zona 1)
17:40 – Tucumán vs. Paraguay (Zona 1)
18:40 – Buenos Aires vs. Mar del Plata (Zona 4)
18:40 – Sanjuanina vs. Uruguay (Zona 4)
19:00 – Cordobesa vs. Rosario (Zona 3)
19:00 – Alto Valle vs. Santiagueña (Zona 3)
19:20 – Entrerriana vs. Cuyo (Zona 2)
19:20 – Santafesina vs. Oeste (Zona 2)
20:00 – Nordeste vs. Tucumán (Zona 1)
20:20 – Salta vs. Paraguay (Zona 1)
Domingo 29 de noviembre
09:40 – 4° Zona 1 vs. 4° Zona 4 (Semifinal Posicionamiento; P 41)
09:40 – 4° Zona 2 vs. 4° Zona 3 (Semifinal Posicionamiento; P 42)
16:00 – 3° Zona 1 vs. 3° Zona 4 (Semifinal Copa Bronce; P 43)
16:00 – 3° Zona 2 vs. 3° Zona 3 (Semifinal Copa Bronce; P 44)
16:20 – 2° Zona 1 vs. 2° Zona 4 (Semifinal Copa Plata; P 45)
16:20 – 2° Zona 2 vs. 2° Zona 3 (Semifinal Copa Plata; P 46)
16:40 – 1° Zona 1 vs. 1° Zona 4 (Semifinal Copa Oro; P 47)
16:40 – 1° Zona 2 vs. 1° Zona 3 (Semifinal Copa Oro; P 48)
18:00 – Perdedor P 41 vs. Perdedor P 42 (15° y Descenso; P 56)
18:20 – Ganador P 41 vs. Ganador P 42 (13°; P 57)
18:20 – Perdedor P 43 vs. Perdedor P 44 (11°; P 58)
18:40 – Perdedor P 45 vs. Perdedor P 46 (7°; P 59)
18:40 – Perdedor P 47 vs. Perdedor P 48 (3°; P 60)
19:40 – Ganador P 43 vs. Ganador P 44 (9° Copa de Bronce; P 65)
20:00 – Ganador P 45 vs. Ganador P 46 (5° Copa de Plata; P 66)
21:00 – Ganador P 47 vs. Ganador P 48 (1° Copa de Oro; P 69)
P = número de partido.
Seven de la República Masculino
Zona Ascenso – Sede Paraná Rowing / La Tortuguita
Sábado 28 de noviembre
09:00 – Misiones vs. Lagos (Zona 5)
09:20 – Sur vs. Tierra del Fuego (Zona 5)
09:40 – Austral vs. UER B (Zona 6)
10:00 – Andina vs. Formosa (Zona 6)
16:00 – Misiones vs. Jujeña (Zona 5)
16:20 – Sur vs. Lagos (Zona 5)
16:40 – Austral vs. Chubut (Zona 6)
17:00 – Andina vs. UER B (Zona 6)
18:40 – Misiones vs. Sur (Zona 5)
19:00 – Jujeña vs. Tierra del Fuego (Zona 5)
19:20 – Austral vs. Andina (Zona 6)
19:40 – Chubut vs. Formosa (Zona 6)
Domingo 29 de noviembre
08:40 – Sur vs. Jujeña (Zona 5)
09:00 – Tierra del Fuego vs. Lagos (Zona 5)
09:20 – Andina vs. Chubut (Zona 6)
09:40 – Formosa vs. UER B (Zona 6)
Zona Ascenso – Sede CAE / El Plumazo
Domingo 29 de noviembre
17:00 – Misiones vs. Tierra del Fuego (Zona 5)
17:00 – Jujeña vs. Lagos (Zona 5)
17:20 – Austral vs. Formosa (Zona 6)
17:20 – Chubut vs. UER B (Zona 6)
19:00 – 5° Zona 5 vs. 5° Zona 6 (25° y 26°; P 61)
19:00 – 4° Zona 5 vs. 4° Zona 6 (23° y 24°; P 62)
19:20 – 3° Zona 5 vs. 3° Zona 6 (21° y 22°; P 63)
19:20 – 2° Zona 5 vs. 2° Zona 6 (19° y 20°; P 64)
20:20 – 1° Zona 5 vs. 1° Zona 6 (Final Ascenso 17° y 18°; P 67)
P = número de partido.
Seven de la República Femenino
Zona Campeonato – Sede CAE / El Plumazo
Sábado 28 de noviembre
10:00 – Buenos Aires vs. Cuyo (Zona 1)
10:00 – Nordeste vs. Entrerriana (Zona 1)
10:20 – Tucumán vs. Misiones (Zona 2)
10:20 – Cordobesa vs. Alto Valle (Zona 2)
16:00 – Buenos Aires vs. Entrerriana (Zona 1)
16:00 – Nordeste vs. Cuyo (Zona 1)
16:20 – Tucumán vs. Alto Valle (Zona 2)
16:20 – Cordobesa vs. Misiones (Zona 2)
18:00 – Buenos Aires vs. Nordeste (Zona 1)
18:00 – Entrerriana vs. Cuyo (Zona 1)
18:20 – Tucumán vs. Cordobesa (Zona 2)
18:20 – Alto Valle vs. Misiones (Zona 2)
Domingo 29 de noviembre
09:00 – 3° Zona 1 vs. 4° Zona 2 (Semifinal 5°; P 37)
09:00 – 4° Zona 1 vs. 3° Zona 2 (Semifinal 5°; P 38)
09:20 – 1° Zona 1 vs. 2° Zona 2 (Semifinal; P 39)
09:20 – 2° Zona 1 vs. 1° Zona 2 (Semifinal; P 40)
17:40 – Perdedor P 37 vs. Perdedor P 38 (7° y 8°; P 53)
17:40 – Ganador P 37 vs. Ganador P 38 (5° y 6°; P 54)
18:00 – Perdedor P 39 vs. Perdedor P 40 (3° y 4°; P 55)
20:40 – Ganador P 39 vs. Ganador P 40 (1° puesto; P 68)
P = número de partido.
Seven de la República Femenino
Zona Desarrollo – Sede Paraná Rowing / La Tortuguita
Sábado 28 de noviembre
10:20 – Austral vs. Sur (Zona 3)
10:40 – Andina vs. Jujeña (Zona 3)
11:00 – Oeste vs. Tierra del Fuego (Zona 4)
11:20 – Mar del Plata vs. Formosa (Zona 4)
17:20 – Austral vs. Jujeña (Zona 3)
17:40 – Andina vs. Sur (Zona 3)
18:00 – Oeste vs. Formosa (Zona 4)
18:20 – Mar del Plata vs. Tierra del Fuego (Zona 4)
Domingo 29 de noviembre
16:20 – Sur vs. Jujeña (Zona 3)
16:40 – Andina vs. Austral (Zona 3)
17:00 – Tierra del Fuego vs. Formosa (Zona 4)
17:20 – Mar del Plata vs. Oeste (Zona 4)
19:00 – 4° Zona 3 vs. 4° Zona 4 (15° y 16°; P 29)
19:20 – 3° Zona 3 vs. 3° Zona 4 (13° y 14°; P 30)
19:40 – 2° Zona 3 vs. 2° Zona 4 (11° y 12°; P 31)
20:00 – 1° Zona 3 vs. 1° Zona 4 (9° y 10°; P 32)
P = número de partido.
Referees Seven Masculino
1. BERTAZZA, Tomás (URBA)
2. LARRUBIA, Simón (URBA)
3. DELUCA, Pablo (URBA)
4. MARTÍNEZ, Juan Manuel (Cuyo)
5. SOLARI, Federico (URNE)
6. VEGA, Juan (Rosario)
7. MAIO, Juan (URBA)
8. ZUBIETA, Juan (URNE)
9. ZAPATA, Joaquín (Santa Fe)
10. ALTABE, Agustín (Córdoba)
11. SOLDA, Luca (URBA)
12. MOYANO, Juan (Entre Ríos)
13. NANCLARES, Francisco (Cuyo)
14. TAUSCH, Francisco (URBA)
15. FERRERO, Valentín (Córdoba)
16. BELLO, Santiago (URBA)
17. MASCIADRI, Rodrigo (Uruguay)
18. VARELA, Bautista (URBA)
Referees Seven Femenino
1. LIVONI, Nerea (San Luis)
2. CESARETTI, Daiana (Córdoba)
1. AVALOS, Ariadna (Entre Ríos)
2. GARAT, Viviana (URNE)
3. DÍAZ, Camila (URBA)
4. SEUBERT, Nazarena (URBA)
5. RIVA, Enzo (Córdoba)
6. GARCÍA MARTIN, Luciano (URBA)
7. LAMAS, Lautaro (Mar del Plata)
8. HEREÑÚ, Tadeo (Rosario)
Formosa en el Seven de la República
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Equipo masculino: Juan Ignacio Altamirano, Lautaro Benítez, Agustín Cabañas, Sergio Espínola, Natán Fleitas Cantón, Antonio Ydoyaga, Carlos Albero Romero, Antonio Vergara, Roque Caballero, Brandon Torrent y Juan Zorrilla. Cuerpo técnico: German Ledesma (T), Raúl Farach (PF) y Gustavo Gavilán (Manager).
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Equipo femenino: Bianka Riquelme, Valentina Jara, Milagros Caballero, Renata González, Analía Viveros, Cielo Fileiv, Sabrina Vargas, Micaela Ibars, María Arias y Ruth Pérez. Cuerpo técnico: Gonzalo Rodas (T), Santiago Folleto (AT) y Patricio Canesin (Manager)
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