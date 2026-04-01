COMIENZA EN FORMOSA LA COPA ISLAS MALVINAS DE BÁSQUETBOL

En Formosa, arranca la definición: título en juego y clasificación a la Liga Sudamericana. El local La Unión confrontará con Ferro Carril Oeste desde las 22, en tanto que Independiente de Oliva (Córdoba) se medirá con Obras Basket desde las 19:40. Se aguarda una muy buena asistencia de público en el moderno polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña. La Copa Islas Malvinas reúne a los cuatro mejores equipos de la primera fase de la Liga Nacional de Básquetbol 2026, actualmente en desarrollo. FOTO: Espectacular vista del polideportivo Cincuentenario de Formosa, sede de los partidos de la Copa Islas Malvinas.

A continuación, todos los detalles.

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La Programación

INDEPENDIENTE (O) – OBRAS BASKET

Hora: 19.40. TV: TyC Sports.

Árbitros: Fabricio Vito, Juan José Fernández y Alejandro Zanabone.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).

Historial: Se enfrentaron en 7 oportunidades y los triunfos fueron para Obras. En esta temporada, la victoria fue por 92 a 89, en Oliva.

La temporada 2025/26 de Independiente de Oliva ya tiene un lugar asegurado en la historia del club. Con un presente que lo encuentra como uno de los grandes protagonistas de La Liga Nacional, el equipo cordobés dio un salto de calidad y se metió de lleno en la pelea grande. Su registro de 18 victorias y 13 derrotas lo sostiene en los puestos de vanguardia, pero el punto más alto llegó en febrero, cuando tras vencer a San Martín de Corrientes (90-80) se convirtió, por primera vez, en el único líder de la competencia.

Ese impulso le permitió además quedarse con la primera rueda del certamen, asegurando el puesto número uno de cara a la Copa Islas Malvinas. Un recorrido que no fue casual: Independiente construyó su campaña con una marcada fortaleza como local, donde el Gigante de Oliva se transformó en un verdadero fortín con solo cuatro derrotas en 14 partidos, y una producción equilibrada como visitante (7 victorias y 9 caídas).

Desde lo colectivo, el equipo también muestra argumentos sólidos. Es el máximo anotador de la temporada con 86,9 puntos de promedio, lidera la competencia en rebotes defensivos (28,2%) y se ubica entre los mejores en asistencias (15,3 por juego). Además, mantiene presencia en la lucha aérea total (37,2%) y un funcionamiento que combina intensidad y orden.

En el plano individual, el goleo se reparte entre varias manos. Rolando Vallejos (12,3 puntos), Francisco Conrradi (12,2) y Enzo Filippetti (12,0) lideran el ataque, mientras que en los rebotes se destacan Agustín Cáffaro (6,0) y el propio Conrradi (5,0). En la conducción, Fortunato Rolfi marca el pulso con 4,0 asistencias por partido, acompañado por el aporte de Conrradi (2,8). Además, el propio Conrradi sobresale en defensa, ubicándose como el segundo mejor recuperador de la Liga (1,9 por juego).

Por su parte, Obras Basket ocupa actualmente la 4ª posición de la fase regular con un récord de 18 triunfos y 12 derrotas en 30 partidos disputados. Su fortaleza como local ha sido uno de los pilares del presente, con 11 victorias y 4 caídas, mientras que fuera de casa mantiene un registro de 7 triunfos y 8 derrotas.

En el plano individual, Ty Sabin lidera la ofensiva y no solo es la principal referencia del equipo, sino también el máximo anotador de toda la competencia con 18,3 puntos por partido. Lo acompañan Federico Zezular (11,3) y Pedro Barral (10,3), quien además se destaca en la conducción: promedia 4,7 asistencias y se ubica en el cuarto lugar entre los máximos pasadores de La Liga. Juan Ignacio Brussino (2,9) y el propio Sabin (1,7) completan el tridente principal en la generación de juego.

En la lucha cerca del aro, Marcos Delía (6,6 rebotes) y Andrew Corum (6,3) marcan presencia, con el aporte de Zezular (5,1) para completar un equipo equilibrado en ambos costados de la cancha.

A nivel colectivo, Obras muestra solidez en todas las áreas: promedia 81,5 puntos por partido (7° en la general), 35,7 rebotes (6°) y 14,7 asistencias (8°), números que reflejan un funcionamiento sostenido y competitivo.

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LA UNIÓN – FERRO CARRIL OESTE

Hora: 22.00. TV: TyC Sports.

Árbitros: Pablo Estévez, Alejandro Chiti y Nicolás D’anna.

Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).

Historial: Se enfrentaron en 21 oportunidades, con 12 victorias para La Unión y 9 triunfos para Ferro. En esta temporada se repartieron una victoria para cada equipo: en Caballito ganó el Verdolaga por 84 a 69 y en Formosa festejó La U por 91 a 72.

La Unión de Formosa se ganó su lugar entre los protagonistas de la temporada 2025/26 de La Liga Nacional. Con una campaña sólida y regular, el equipo logró posicionarse en la parte alta de la tabla y aseguró su clasificación a la Copa Islas Malvinas como segundo, listo para afrontar un nuevo desafío frente a Ferro en semifinales.

Su presente se sostiene en números consistentes: acumula un récord de 19 victorias y 13 derrotas, con una marcada fortaleza como local, donde construyó un registro de 11 triunfos y 5 caídas. Fuera de casa, el rendimiento también ha sido competitivo, con 8 victorias y 8 derrotas, mostrando un equipo capaz de adaptarse a distintos contextos.

En el aspecto individual, La Unión cuenta con varias opciones ofensivas que le permiten repartir el goleo. Alexis Elsener (13,1 puntos) lidera el rubro, seguido por Windi Graterol (11,3) y Brandon Beavers (11,1), en un esquema que no depende de una sola figura. En la lucha bajo los tableros, Graterol también marca presencia con 6,4 rebotes por partido, acompañado por Elsener (5,3) y Sebastián Acevedo (5,2).

La generación de juego se reparte entre varias manos, con Beavers (3,1 asistencias) y Jonathan Machuca (2,8) como principales conductores, mientras que Tomás Nuno suma desde su rol con 1,8 asistencias por encuentro.

Desde lo colectivo, el equipo se ubica en el sexto lugar en anotación con un promedio de 81,7 puntos por juego, además de destacarse en el apartado físico: es quinto en rebotes totales (36,4) y se ubica el decimosegundo lugar en asistencias (14,4 por partido).

Ferro Carril Oeste se presenta en el Final Four de la Copa Islas Malvinas como uno de los equipos más sólidos de la temporada. Bajo la conducción de Federico Fernández, el conjunto de Caballito ha sabido consolidar una identidad basada en la intensidad defensiva y el juego colectivo, sosteniendo un rendimiento competitivo a lo largo de La Liga Nacional.

El equipo llega respaldado por un cierre de 2025 histórico, en el que se consagró campeón de la Liga Sudamericana tras vencer a Regatas, y logró trasladar esa confianza al plano doméstico. Con un registro de 18 victorias y 13 derrotas, Ferro se mantiene en la pelea, apoyado además en una fuerte localía en el Héctor Etchart, donde acumula 12 triunfos en 16 presentaciones. Fuera de casa, en tanto, registra 6 victorias y 9 caídas.

En el plano individual, Emiliano Lezcano se destaca como el principal anotador con 13,1 puntos por partido, acompañado por Facundo Piñero (9,9) y Valentín Bettiga (9,8). Justamente, el pringlense Bettiga lidera al equipo en rebotes con 5,2 por juego, seguido por José Defelippo (4,7) y Anthony Peacock (3,8). En la generación, Jano Martínez encabeza el rubro asistencias con 3,6, secundado por Defelippo (2,6) y el propio Lezcano (2,4).

A nivel colectivo, Ferro exhibe números que explican su protagonismo: es el segundo equipo más goleador de la competencia con 83,5 puntos por partido y también el segundo en asistencias, con 16,2 pases gol por juego, mientras que promedia 33,7 rebotes, ubicándose en el puesto 13 en ese rubro. (Texto: Gentileza de la ADC).