Fútbol

COMIENZA LA FECHA 12 DEL FÚTBOL DE PRIMERA B 2025

Porreddeportiva

Ago 8, 2025

 

Tres partidos se cumplirán en la tarde de este viernes en el inicio de la fecha 12 del Torneo de Primera División B 2025, que es organizado por la Liga Formoseña de Fútbol. La programación se completará el lunes 11. A continuación los partidos adelantados.

Viernes 8 de Agosto

Cancha del Club Sol de América

13:30: 13 de Junio- Fátima

Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Juniors- Estrellas de Laishí

15:30: 6 de Enero- Deportivo Merlo

Resultados de la fecha 11

Antenor Gauna 1- Juventud 1

17 de Agosto 1- Katrina 4

Unión de Divino Niño 3- José Manuel Estrada 3

República Argentina 1 Independiente Fontana 0

Fátima 0- Juniors 1

Estrellas de Laishí 2- Garrido 2

Domingo Savio 4- 5 de Enero 2

Deportivo Merlo 2- 13 de Junio 2

Deportivo Tatané 2- Atlético Rivadavia 0

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

LFF: COMENZÓ A JUGARSE LA FECHA 17 DEL CLASIFICATORIO

Ago 6, 2025 reddeportiva
Fútbol

COMUNICADO DE LA LFF

Ago 5, 2025 reddeportiva
Fútbol

LFF: LO QUE DEJÓ LA FECHA 16 DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A

Ago 3, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

COMIENZA LA FECHA 12 DEL FÚTBOL DE PRIMERA B 2025

8 de agosto de 2025 reddeportiva
Voleibol

EL VOLEIBOL DE LA CAPITALINA

8 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

LFF: COMENZÓ A JUGARSE LA FECHA 17 DEL CLASIFICATORIO

6 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

COMUNICADO DE LA LFF

5 de agosto de 2025 reddeportiva