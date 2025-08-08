COMIENZA LA FECHA 12 DEL FÚTBOL DE PRIMERA B 2025

Tres partidos se cumplirán en la tarde de este viernes en el inicio de la fecha 12 del Torneo de Primera División B 2025, que es organizado por la Liga Formoseña de Fútbol. La programación se completará el lunes 11. A continuación los partidos adelantados.
—
Viernes 8 de Agosto
Cancha del Club Sol de América
13:30: 13 de Junio- Fátima
—
Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Juniors- Estrellas de Laishí
15:30: 6 de Enero- Deportivo Merlo
—
Resultados de la fecha 11
Antenor Gauna 1- Juventud 1
17 de Agosto 1- Katrina 4
Unión de Divino Niño 3- José Manuel Estrada 3
República Argentina 1 Independiente Fontana 0
Fátima 0- Juniors 1
Estrellas de Laishí 2- Garrido 2
Domingo Savio 4- 5 de Enero 2
Deportivo Merlo 2- 13 de Junio 2
Deportivo Tatané 2- Atlético Rivadavia 0