COMIENZA LA FECHA 12 DEL FÚTBOL DE PRIMERA B 2025

Tres partidos se cumplirán en la tarde de este viernes en el inicio de la fecha 12 del Torneo de Primera División B 2025, que es organizado por la Liga Formoseña de Fútbol. La programación se completará el lunes 11. A continuación los partidos adelantados.

—

Viernes 8 de Agosto

Cancha del Club Sol de América

13:30: 13 de Junio- Fátima

—

Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Juniors- Estrellas de Laishí

15:30: 6 de Enero- Deportivo Merlo

—

Resultados de la fecha 11

Antenor Gauna 1- Juventud 1

17 de Agosto 1- Katrina 4

Unión de Divino Niño 3- José Manuel Estrada 3

República Argentina 1 Independiente Fontana 0

Fátima 0- Juniors 1

Estrellas de Laishí 2- Garrido 2

Domingo Savio 4- 5 de Enero 2

Deportivo Merlo 2- 13 de Junio 2

Deportivo Tatané 2- Atlético Rivadavia 0