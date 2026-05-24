COMIENZA LA FECHA 6 DEL TORNEO DE  PRIMERA DIVISIÓN A 2026 DE LA LFF

La sexta fecha del Torneo de Primera A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se desarrollará entre el sábado 23. Domingo 24 y martes 26 de mayo. Los cotejos se cumplirán en las canchas de la ciudad capital y las localidades de Misión Laishí y Herradura. A continuación, la programación completa.

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Sábado 23 de Mayo

Cancha del Polideportivo Municipal de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Municipal de Laisí

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Estadio Municipal de Herradura

15:30: Defensores de Herradura- Estudiantes de San Francisco

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Cancha del Club Fontana

13:30: Libertad del barrio Eva Perón- Villa Jardín

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Domingo 24 de Mayo

Cancha del Club Defensores del Rosario

15:30: San Agustín- Fontana

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Cancha del Club Fontana

15:30: San Agustín- Fontana

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Cancha del Club San Lorenzo

15:30: 13:30 San Lorenzo- Sol de América

15:30 San José Obrero- 8 de Diciembre

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Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Avellaneda- Defensores de Evita

15:30 1° de Mayo- Chacra 8

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Martes 26 de Mayo

Cancha del Club San Martín

15:30: San Martin- Defensores del Rosario

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Cancha auxiliar del Club Sol de América

15:30: Sol de América- San Agustín

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FOTO: Formación de 1° de Mayo que medirá a Chacra 8. El conjunto del barrio Villa Hermosa es un gran animador de la máxima categoría del fútbol capitalino.