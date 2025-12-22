Banco Formosa

CÓMO ORGANIZAR LAS COMPRAS LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES AHORRO DE HASTA $50.000.-

Con el aguinaldo en el bolsillo y la carrera de las compras navideñas en marcha, la propuesta del Banco Formosa en vísperas de las fiestas ofrece una oportunidad concreta para estirar el presupuesto familiar. La billetera digital Onda devuelve el 40% de las compras realizadas los lunes, martes y miércoles en comercios adheridos, con un tope de $50.000 por mes y por cuenta.

 

Este beneficio, vigente hasta el 7 de enero, permite que quienes cobran el aguinaldo organicen y adelanten parte de los gastos de la cena y los regalos, ya que la promoción de Onda aplica en los días previos de las fiestas para la compra de alimentos. Para alcanzar el tope máximo de reintegro mensual, el consumo acumulado debe ser de aproximadamente $125.000, aunque cualquier monto menor también accede al beneficio de manera proporcional.

 

Carnicerías, supermercados, almacenes y otro tipo de comercios forman parte de la red adherida, que ya supera los 200 puntos de venta en toda la provincia. La propuesta se complementa con los beneficios de las tarjetas de crédito Chigüé y Visa del Banco Formosa, que permiten comprar regalos y productos de mayor valor en 6 cuotas sin interés y el 25% de descuento los lunes, martes y miércoles.

 

Canasta Navideña: precios acordados para los productos más demandados

En paralelo, el Gobierno de Formosa formalizó un acuerdo con el sector supermercadista para ofrecer la Canasta Navideña, que fija un valor final de $33.850 para un conjunto de 15 artículos de consumo habitual en las fiestas, entre ellos carnes, panificados, confituras y bebidas.

 

La canasta estará disponible hasta el 5 de enero de 2026 en 28 comercios de la capital y del interior provincial, con precios máximos de referencia. La iniciativa busca garantizar el acceso a productos esenciales para las celebraciones y se suma a las herramientas financieras del Banco Formosa vigentes, que permiten combinar precios acordados y beneficios por medios de pago digitales.

 

 

