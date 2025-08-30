COMPLETAN LA FECHA 12 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

La decimosegunda fecha del Torneo Regional NEA de Rugby, se completará este sábado con cuatro partidos. Es importante recordar que, por esta fecha, y en juego adelantado, el representativo de CURNE de Resistencia (Chaco) había derrotado a Taraguy de Corrientes por un contundente marcador final de 61-21.

CURNE es el líder de la Zona A con 50 puntos. En tanto que Taraguy manda en la Zona B con 40 unidades. Aguará de Formosa visitará a CURDA de Asunción (Paraguay). FOTO: El Zorro formoseño volverá a ser protagonista en otra tarde del mejor rugby regional.

Programación

A continuación, los partidos de la fecha 12 de la competencia organizada por la Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

12da fecha: 30/8:

En Asunción: CURDA vs. Aguará de Formosa

En Resistencia (Chaco): Sixty vs. San Patricio de Corrientes

En Posadas (Misiones) CAPRI vs. Aranduroga de Corrientes

En Resistencia (Chaco): Regatas vs. San José de Asunción (Paraguay)

—

13ra fecha: 6/9: Aguará vs. CURNE; Regatas vs. Taraguy; San José vs. CAPRI; Aranduroga vs. San Patricio; Sixty vs. CURDA.

14ta fecha: 13/9: Sixty vs. Aguará; Aranduroga vs, CURDA; San Patricio vs. San José; Taraguy vs. CAPRI; CURNE vs. Regatas.

Play Off: 20/9:

Semifinales: 4/10:

Finales: 11/10: