COMPLETAN LA FECHA  19 DE LA CATEGORÍA B

Con la disputa de siete partidos se completará este martes la decimonovena y última fecha de la fase de clasificación del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Los resultados serán determinantes para saber qué equipo clasificará segundo, y a los otros cuatro que jugarán un cuadrangular donde el ganador se medirá luego con el escolta por un lugar en la gran final, donde ya espera el Sportivo Patria.

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A continuación la programación completa.

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