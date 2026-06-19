Fútbol COMUNICADO DE LA LFF reddeportiva 19 de junio de 2026 0 Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas Navegación de entradas Anterior: LNB: La Unión de Formosa renovó a Alexis Elsener y Mariano MarinaSiguiente: La Unión de Formosa aseguró la continuidad de Sebastián Acevedo Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Historias relacionadas Fútbol LFF: LA NOVENA FECHA DE LA A YA ESTA REGULARIZADA reddeportiva 16 de junio de 2026 0 Fútbol Elvis Pineda fue convocado a la Selección Argentina Juvenil de Fútbol Playa reddeportiva 16 de junio de 2026 0 Fútbol LFF: MUCHOS GOLES EN LA NOVENA FECHA DE LA A reddeportiva 15 de junio de 2026 0