Con Daniel Cano como DT, San José barrió las  finales y se consagró campeón de Paraguay

El equipo dirigido por el técnico formoseño Daniel Cano se impuso 3-0 ante Olimpia. En cancha, Nicolás Burgos fue una de las figuras para la consagración del celeste.

Deportivo San José volvió a reinar en el básquet paraguayo y lo hizo con una fuerte presencia argentina. El conjunto dirigido por Daniel Cano derrotó 85-79 a Olimpia Kings, selló la serie final por un contundente 3-0 y levantó el trofeo del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Cano quien se inició en la dirección técnica en el Sportivo Patria, dirigió también a la Unión de Formosa en la Liga Nacional de la Argentina, San José, Félix Pérez ambos de Paraguay, Deportes Castro de Chile y la selección de Paraguay en la FIBA Americup 2025.

El duelo decisivo volvió a reflejar esa paridad. Olimpia llegó al último cuarto al frente por 65-61, impulsado por los 21 puntos de Jeremy Hollowell y los 20 de Victor Ochipinti. Sin embargo, San José reaccionó en el cierre con una ráfaga liderada por Jorge Martínez (12 puntos) y Juniors Peralta (15), MVP de las Finales, quien además terminó como máximo triplero del torneo. El campeón consiguió revertir el desarrollo en los minutos decisivos pese a perder claramente la lucha por los rebotes (27-42) y terminó imponiéndose con un mejor manejo de las posesiones finales para cerrar el partido por seis.

El aporte argentino también fue determinante en la conquista. Nicolás Burgos, con pasado reciente en Platense, sumó 9 puntos y 3 rebotes en el encuentro que definió el título, luego de haber sido la gran figura del segundo juego con 16 tantos y 9 rebotes. En la vereda opuesta también hubo presencia nacional: Olimpia fue conducido por Javier Martínez y contó con Sebastián Picton y Pablo Espinosa en su plantel. Con esta consagración, San José alcanzó su 19° campeonato nacional, recuperó la corona tras el dominio de Olimpia en 2025 y volvió a ubicarse como el principal referente del básquet paraguayo.

FOTO UNO: Daniel Cano el técnico formoseño que llevó a San José a conquistar un nuevo titulo de campeón en el máximo certamen del básquetbol paraguayo- en la foto junto al periodista Alfredo Domínguez de Red Deportiva Regional-.

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