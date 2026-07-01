Con fuerte representación local, ATFA Formosa participó del Congreso Nacional de Directores Técnicos

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) Seccional Formosa dijo presente en el Congreso Anual Ordinario y Extraordinario desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un encuentro federal que reunió a representantes de todas las seccionales del país para debatir sobre la jerarquización de la profesión, la formación permanente de los entrenadores y el fortalecimiento institucional de la entidad.

La delegación formoseña, liderada por el secretario gremial Guillermo Guzmán, estuvo integrada por reconocidos directores técnicos de la provincia, consolidando la participación del fútbol local en los espacios de decisión nacional.

En diálogo con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, el dirigente de la Liga Formoseña de Fútbol, Cristian Jara Lunghi -quien fue parte del evento-, destacó la importancia de que Formosa vuelva a tener protagonismo dentro de ATFA.

«Es fundamental que el interior tenga voz y voto en estos espacios. Hoy recuperamos protagonismo y capacidad de gestión, pudiendo participar de las decisiones que marcan el rumbo de los directores técnicos en todo el país», expresó.

Además, remarcó que el respaldo institucional a los entrenadores se fortalece a través de la Escuela de Técnicos de ATFA, que continúa brindando formación profesional y la posibilidad de acceder a la Licencia PRO, habilitación que permite dirigir competencias internacionales. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto de la seccional Formosa para generar más oportunidades de capacitación, representación y crecimiento.

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