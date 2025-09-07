Con gran éxito se desarrolló la Competencia de Natación en Aguas Abiertas

“A Toda Costa”

En el marco de las múltiples actividades recreativas, culturales y deportivas que concentra el mega evento “A Toda Costa”, organizado por el municipio capitalino, se realizó este sábado con gran éxito la Competencia de Natación en Aguas Abiertas, que contó con una gran cantidad de participantes.

El intendente Jorge Jofré se acercó al Puerto de la ciudad para presenciar atentamente la competición y alentar a los nadadores, que mostraron sus grandes habilidades sobre las aguas del río Paraguay.

La competencia incluyó dos categorías: una de 800 metros, que fue recreativa-formativa; y la otra de 2000 metros, que fue competitiva. Participaron alrededor de 60 personas, de entre 6 y 65 años, varios de ellos provenientes de las provincias de Chaco y Corrientes.

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal destacó que “el festival ‘A Toda Costa’ tiene como objetivo que se puedan aprovechar los recursos naturales que tenemos en la ciudad, y el río Paraguay es una de las maravillas con las que contamos. Nos pone muy contentos ver la alegría de toda la gente que vino a participar de esta competencia de natación, desde chicos hasta adultos mayores”.

“El éxito de este tipo de actividades demuestra que Formosa está preparada para albergar eventos de gran envergadura, sobre todo aquellas que se desarrollan sobre nuestros maravillosos espejos de agua”, remarcó Jofré.