Con la presencia de Jorge Jofré, se inauguraron las luces del Club Estudiantes

El intendente de la ciudad de Formosa, y titular de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, participó este sábado del encendido oficial de las nuevas luminarias del predio del Club Estudiantes, ubicado en la Jurisdicción Cinco, en un acto que reunió a socios, familias y dirigentes de la institución deportiva.

Durante la actividad, Jofré destacó la importancia de los clubes como lugares de encuentro y formación: “Este será un espacio que concentrará a niños, jóvenes y veteranos en torno a la pasión por el deporte y la contención social. Celebramos juntos este paso que fortalece al club y a todas las familias que lo hacen crecer día a día”.

El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, y el candidato a diputado nacional, Fabián Cáceres, quienes también resaltaron el rol esencial que cumplen estas instituciones barriales entre los vecinos y vecinas.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a los clubes formoseños, que son verdaderos motores de integración en la comunidad”, cerró Jofré.

Estudiantes, con una amplia trayectoria en el ámbito deportivo local, sumó así una obra que permitirá extender las actividades recreativas y competitivas en horario nocturno, beneficiando a cientos de niños, jóvenes y familias que participan activamente de la vida institucional.