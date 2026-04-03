Fútbol

Con marcada participación, finalizó el Torneo de Fútbol Playa Juvenil

Porreddeportiva

Abr 3, 2026

 

Concluyó con gran éxito una nueva edición del Torneo de Fútbol Playa Juvenil Sub-18 masculino, en la que jóvenes representantes de distintos equipos de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) fueron protagonistas de una competencia marcada por el buen juego, la intensidad y el compromiso deportivo.

 

En ese marco, el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús” volvió a ser escenario de una destacada jornada final, donde Sol de Mayo se consagró campeón tras imponerse por 5 a 4 frente a 1° de Mayo, en un partido vibrante y de alto nivel competitivo. El encuentro fue correctamente controlado por los árbitros José Otazú, Rodrigo Martínez, Luis Jara y Teresa Vega.

 

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el responsable de la disciplina, Oscar Gómez, quien felicitó a los equipos finalistas y transmitió el saludo del presidente de la LFF, Ing. Jorge Jofré, recalcando el permanente acompañamiento institucional a este tipo de iniciativas, que continúan creciendo en participación en toda la provincia.

 

“El fútbol playa es una actividad muy atractiva que ha tenido un notable desarrollo en los últimos años. Es importante resaltar la organización de estos torneos y el constante apoyo del público”, agregó Gómez.

Por reddeportiva

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