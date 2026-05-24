Fútbol

CON POCOS GOLES PASÓ LA TERCERA FECHA DE LA “B”

Porreddeportiva

May 24, 2026

 

La Tercera Fecha del Torneo de Primera División «B» 2026 de la Liga Formoseña de Fútbol concluyó este sábado con un saldo que enciende las alarmas en las áreas: una marcada ineficacia ofensiva. En una jornada donde el gol fue un artículo de lujo, se registraron apenas 18 gritos en nueve encuentros, promediando apenas dos tantos por partido.

Escaso poder de fuego

La nota de la jornada fue, sin dudas, la sequía goleadora. A excepción de un solo encuentro que rompió el molde, la paridad y la falta de profundidad fueron la constante en los distintos escenarios. Cuatro partidos se definieron por la mínima diferencia, mientras que dos terminaron con el marcador cerrado en cero.

Rivarola y Gauna: El oasis del gol

En medio de la aridez ofensiva, el choque entre Sargento Rivarola y Antenor Gauna fue la gran anomalía. En un partido vibrante y de ida vuelta, Rivarola se impuso por 5 a 3, aportando por sí solo casi la mitad de los goles totales de la fecha.

Resultados ajustados

La competitividad se tradujo en triunfos sufridos. Sportivo Patria, Estrada y República Argentina lograron sumar de a tres gracias a victorias por 1-0 sobre Platense, Deportivo Merlo de Villa Escolar y Unión del Divino Niño, respectivamente. Por su parte, Juniors hizo lo propio al vencer 2-1 a Sol de Mayo en un trámite sumamente parejo.

Reparto de puntos

La fecha se completó con tres igualdades que poco sirvieron para las aspiraciones de los protagonistas. Juventud Unida y Katrina, al igual que Garrido e Independiente de Fontana, dividieron honores con un 1-1. En tanto, los duelos entre Atlético Rivadavia vs. Fátima y Domingo Savio vs. 6 de Enero terminaron en un deslucido 0-0, reflejando la tónica general de un fin de semana con pocas emociones en las redes.

FOTO: Sportivo Patria alcanzó un triunfo por la mínima diferencia sobre Platense en la cancha del Club Fontana.

 

 

 

Por reddeportiva

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