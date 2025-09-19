Con Tapia, Riquelme y Axel Kicillof, la AFA volvió a  presentar las obras en el Estadio Único de La Plata

En el marco de una reunión del Comité Ejecutivo, se mostraron los pasos a seguir para la remodelación del estadio Diego Armando Maradona.

Este miércoles se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, encabezada por el presidente Claudio Chiqui Tapia, en la que se presentaron las obras para el Estadio Único de La Plata. En el cónclave también participaron Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. A la mencionada reunión, también asistió la titular del Club San Martín de Formosa, Griselda Cardozo, en su carácter de asambleísta de AFA. FOTO 1: Griselda Cardozo junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La exhibición constó de un video con el Masterplan de las reformas que se le aplicarán al estadio Diego Armando Maradona. El mismo tendrá cuatro fases claves: el campo de juego, el techo la iluminación y las infraestructuras interiores y conectividad. El fin es tener lista la operación para finales de marzo del 2026.

«Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país», expresó el Chiqui Tapia.

En la cumbre también participaron otros dirigentes de renombre del fútbol argentino como Diego Milito, Fabián Berlanga, Cristian Malaspina y Nicolás Russo, presidentes de Racing, Vélez, Argentinos Juniors y Lanús, respectivamente, además de la presencia de Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River Plate y otros directivos.

Kicillof también se manifestó sobre el suceso: «Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El estadio único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo. Y aprovechó también para agradecerle al Presidente por el gran presente del fútbol argentino y poder habernos dejado a nosotros como dirigentes parte de esto».

FOTO 2: Griselda Cardozo posa con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.