Con un balance altamente positivo y récord de participación,  concluyó la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños

Desde la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria destacaron el balance altamente positivo de la tercera edición del certamen impulsado por el gobernador Gildo Insfrán.

Luego de 70 días de intensa actividad a lo largo y ancho del territorio provincial, concluyó oficialmente la tercera edición de los Juegos Evita Formoseños, una política pública deportiva anunciada por el gobernador Gildo Insfrán en la localidad de Pozo del Tigre y ejecutada con total éxito a través de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia.

Así lo indicó, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, quien expresó que “es una alegría inmensa no solamente por poder ejecutar aquel anuncio del gobernador Insfrán, sino por seguir sosteniendo nuestras políticas públicas en todas las áreas”.

En esa línea, valoró que “estamos desde el lado del Estado sosteniendo y acompañando a un montón de dirigentes”, agradeciendo “su compromiso, porque para quienes están más alejados de la ciudad capital se les complica y, sin un Estado realmente presente, sería mucho más difícil o imposible”, señaló.

Romay se refirió a las modernas instalaciones deportivas inauguradas durante los últimos años de gestión del Gobernador, como la piscina olímpica y la pista de atletismo, consideradas “obras emblemáticas” en toda la región.

De este modo, resaltó que “el Modelo Formoseño nos sigue dando mucha alegría y nos mantiene contenidos en un momento bastante complicado, donde en tres años a nivel nacional no han sido capaces de inaugurar absolutamente nada”; sin embargo, aseguró que “nosotros seguimos con nuestra política sostenida y eso es lo que nos hace diferentes”.

Inclusión y proyección deportiva

En cuanto a la convocatoria, indicó que el balance fue “altamente positivo”, estimando que se logró superar la barrera de los 6300 deportistas que formaron parte de las finales provinciales el año anterior, cifra a la que se suman todos los competidores de las instancias locales y departamentales.

Finalmente, subrayó que “para nosotros el deporte, tal como lo establece el artículo 52 de nuestra Constitución Provincial, es una herramienta de inclusión y de oportunidades”.

Por eso, sostuvo que “priorizamos el deporte comunitario y social como formador integral de las personas, sabiendo que, con toda esta infraestructura de calidad, en pocos años veremos los frutos con deportistas de otro nivel de competencia”.

FOTO: Los Juegos Evita Formoseños tuvieron como grandes protagonistas a miles de jóvenes promesas del deporte provincial.

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