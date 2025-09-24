CONFIRMADO: LA UNIÓN- REGATAS COMENZARÁ A LAS 21, EL JUEVES

La temporada 2025/26 de La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) arranca con un cruce histórico entre el campeón Boca y el recién ascendido Racing de Chivilcoy, seguido por una agenda cargada de acción en todo el país.

La espera está llegando a su fin. La Liga Nacional 2025/26 pondrá primera el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 horas, con un duelo cargado de simbolismo: en La Bombonerita, Boca Juniors, vigente campeón y defensor del título, enfrentará a Racing de Chivilcoy, el ascendido que se ganó su lugar tras consagrarse en la última edición de La Liga Argentina. El jueves, en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña, el local La Unión debutará frente a Regatas de Corrientes. FOTO: La versión 2025-2026 de la franquicia formoseña en la Liga Nacional de Básquetbol, posando para la foto oficial en el polideportivo Cincuentenario. La Unión comienza a ilusionar a los amantes del básquetbol en Formosa.

La acción continuará inmediatamente:

Jueves 25 de septiembre

Platense vs. Ferro, a las 20.30hs

La Unión vs. Regatas, a las 21.00hs

Quimsa vs. Instituto, a las 21.30hs

Viernes 26 de septiembre

San Lorenzo vs Peñarol, a las 20.30hs

San Martín vs. Atenas, a las 21hs

Sábado 27 de septiembre

Olímpico vs Instituto, a las 11hs

Domingo 28 de septiembre

Ferro vs Peñarol, a las 20hs

Regatas Corrientes vs Atenas, a las 20.30hs

Quimsa vs Argentino, a las 21hs

De esta forma, la competencia más importante del básquet argentino se prepara para una nueva temporada llena de desafíos, rivalidades históricas y la ilusión renovada de cada equipo.