Confirmaron dónde jugarán Racing y San Martín de Formosa por la Copa Argentina

El sábado 28 de marzo, Racing enfrentará a San Martín de Formosa por los 32avos de final. Resta que se confirme el horario y el arbitraje del partido.

La organización de la Copa Argentina confirmó el escenario para el debut de Racing en la edición 2026 del certamen. La Academia enfrentará a San Martín de Formosa por los 32avos de final en el Estadio Florencio Sola, perteneciente al Club Banfield. El encuentro se disputará el sábado 28 de marzo y marcará el inicio del camino del conjunto de Avellaneda en el torneo federal.

Si bien la sede ya quedó definida, todavía restan confirmarse dos aspectos importantes de la organización: el horario del partido y el árbitro designado para impartir justicia. Esos detalles se darán a conocer en los próximos días, una vez que la organización termine de ajustar la programación completa de la fase.

Para Racing será un compromiso clave, ya que la Copa Argentina representa uno de los objetivos de la temporada. Además del prestigio del título, el certamen otorga una plaza directa para la próxima Copa Libertadores, un incentivo que todos los equipos de la máxima categoría tienen en la mira.

Por su parte, San Martín de Formosa intentará dar el golpe ante un rival de mayor jerarquía y experiencia. Como suele ocurrir en esta competencia, los cruces entre equipos de distintas divisiones suelen ofrecer sorpresas, por lo que la Academia buscará imponer su lógica desde el inicio para evitar complicaciones y avanzar a los 16avos de final. El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor de Defensa y Justica vs. Chaco For Ever.