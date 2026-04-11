Continúa la primera fecha del Torneo  Anual de la Primera “A” de la LFF

El Torneo Anual de Primera “A” 2026, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), proseguirá este sábado con siete compromisos que se disputarán en la ciudad capital y en la localidad de Herradura. La apertura del certamen tuvo lugar ayer en el estadio del Club Sol de América, donde Chacra 8 goleó a Deportivo Tatané por 3-0. A continuación, la programación completa. FOTO 1: Una postal del cruce entre Chacra 8 y Deportivo Tatané que abrió el Anual de Primera A en la jornada del viernes.

Fecha 1

Viernes 10 de abril

Cancha del Club Sol de América: Chacra 8 (3) vs. Deportivo Tatané (0)-

Sábado 11 de abril

Cancha del Club 8 de Diciembre: 13:30 hs: Villa Jardín vs. San José Obrero.15:30 hs: 8 de Diciembre vs. Fontana.

Cancha del Club Defensores de Evita: 13:30 hs: Libertad (Eva Perón) vs. Avellaneda.15:30 hs: Defensores de Evita vs. Inter (Barrio Obrero).

Cancha del Club Defensores del Rosario: 13:30 hs: Estudiantes (San Francisco) vs. 1º de Mayo.15:30 hs: Defensores del Rosario vs. San Lorenzo.

Estadio Municipal de Herradura: 15:30 hs: Defensores de Herradura vs. Municipal de Laishí.

Martes 14 de abril

Cancha del Club Sol de América: 15:30: Sol de América- San Agustín

Polideportivo Municipal de la localidad de Laishí: 15:30: Estrellas de Laishí- San Martín

FOTO 2: Última sesión de entrenamiento antes del debut en la tarde sabatina frente a Estudiantes del barrio San Francisco-

 

 

 

 

 

 

Entrada relacionada

Fútbol

Primeros marcadores en la Primera “A”

Abr 12, 2026 reddeportiva
Fútbol

LFF: Jofré dio el puntapié inicial del Torneo de Primera División “A”

Abr 10, 2026 reddeportiva
Fútbol

CHACRA 8 Y DEPORTIVO TATANÉ ABREN LA TEMPORADA DE LA LIGA

Abr 10, 2026 reddeportiva

You missed

Federal

San Martín y Boca Unidos repartieron  puntos bajo el agua en Formosa

13 de abril de 2026 reddeportiva
Rugby

AGUARÁ LIDERA EN EL TORNEO DE RUGBY “FORMOSA TU CIUDAD”

13 de abril de 2026 reddeportiva
Fútbol

Primeros marcadores en la Primera “A”

12 de abril de 2026 reddeportiva
Polideportivo

HOMENAJE A DON ENRIQUE MORA  EN «EL DEPORTE EN LA MEMORIA»

12 de abril de 2026 reddeportiva