CONTINÚAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LOS JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS 2026

La Secretaría de Deportes provincial ratificó que el certamen iniciará el próximo 5 de junio. La convocatoria abarca a jóvenes y adultos en 40 disciplinas.

El calendario deportivo provincial ingresa en su cuenta regresiva. La Secretaría de Deportes de Formosa confirmó que se mantiene abierta la convocatoria para participar de los Juegos Evita Formoseños 2026, la competencia comunitaria y social más importante de la región. El certamen, que reúne anualmente a miles de atletas locales, tiene previsto su inicio oficial el próximo viernes 5 de junio.

El programa de este año ratifica su enfoque inclusivo e integrador al contemplar un catálogo de 40 disciplinas deportivas. La estructura del torneo está diseñada para abarcar múltiples categorías, segmentadas desde el deporte juvenil hasta competencias adaptadas para adultos mayores, promoviendo así la actividad física en todas las etapas de la vida.

Coordenadas y modalidades de registro

El proceso de inscripción se habilitó de forma descentralizada en todo el territorio provincial para garantizar la participación federal:

Formosa Capital: Los interesados deben dirigirse al Estadio Centenario, ubicado en Fontana 1335. La atención se realiza de lunes a viernes en doble turno: por la mañana de 8:00 a 12:00 horas, y por la tarde de 18:00 a 20:00 horas.

Interior Provincial: La gestión de las planillas de buena fe y el registro de delegaciones se canalizan directamente a través de las direcciones de deportes de los respectivos municipios y comisiones de fomento.

El evento no solo funciona como la principal plataforma de captación de talentos y desarrollo deportivo de la provincia, sino también como un espacio de encuentro social y formativo. Desde la organización instan a los clubes, centros comunitarios, escuelas y deportistas independientes a finalizar sus trámites registrales antes del inicio de la fase de competencia.