COPA PAÍS: FORMOSA ELIMINADO, PERDIO ANTE ELDORADO POR 4-2

Sep 4, 2025

 

El seleccionado de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) perdió anoche ante Eldorado (FOTO) por 4-2, en definición desde el punto penal, tras una igualdad de 0-0 en los 90´, y quedó eliminado de la Copa País, competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA. El representativo misionero jugará frente a Corrientes la final de la Región Litoral Norte, por el pasaje a la gran instancia nacional a cumplirse en el predio que la AFA posee en Ezeiza (Buenos Aires), y al que concurrirán todos los ganadores de regiones.

El partido jugado en la cancha del Club Guaraní de Eldorado, fue intenso de principio a fin, sin embargo, ninguno de los dos pudo romper la paridad en los 90´. El árbitro correntino Leonardo Villanueva expulsó al defensor local Facundo Arzamendia a los 35´del periodo inicial.

Teniendo en cuenta el empate de 2-2 anotado en el juego de ida en la capital formoseña, la definición llegó desde el punto penal. Para Formosa anotaron: Alejandro Álvarez y Guillermo Romero, en tanto que el remate de Mariano Medina se estrelló en la base del poste derecho del arquero Juan Mendoza, y Tomás Riquelme disparó de manera displicente al medio del arco y el balón quedó en las manos de Mendoza; para El Dorado convirtieron: Walter Ortiz, Mario Torres, Jonatán Irala y Facundo Duarte.

Final para la participación de Formosa en la Copa País, los dirigidos por Héctor Chaparro hicieron un buen partido, pero no alcanzó para seguir en carrera.

 

 

 

