COPA PAÍS: FORMOSA IGUALÓ EN LA IDA CON EL DORADO 2-2

La selección de Formosa igualó 2-2 con El Dorado (Misiones), en el juego de ida de la segunda fase de la Liga Litoral Norte de la Copa País, la flamante propuesta del Consejo Federal de la AFA. El cotejo se cumplio en el estadio del club Sol de América, y fue dirigido por el árbitro resistenciano Diego Gastón Mitoire. FOTO 1: Formosa hizo su presentación en la Copa País con una paridad ante El Dorado.

El equipo conducido por Héctor Chaparro exhibió una notable resiliencia para revertir en dos ocasiones, situaciones adversas en el tanteador. Los goles del local fueron conseguidos por: Matías Fernández (22´PT) y Walter Ortiz (30´ST-en contra), para El Dorado lo hicieron: David Irala (5´PT) y Ezequiel Palacios (47´PT).

Formosa fue de menor a mayor en su rendimiento a lo largo de los 90´y en el epilogó del compromiso dispuso de un par de ocasiones para dejar el triunfo en casa, sin embargo, es evidente todavía debe alcanzar un mayor nivel competitivo si pretende avanzar en la competencia. Tras el debut, se viene una semana para potenciar lo bueno que se generó en el terreno de juego, y corregir las falencias propias de un equipo en pleno crecimiento. La revancha será el próximo fin de semana en la capital del trabajo de Misiones, como se lo conoce a la ciudad de El Dorado.

El titular de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), ingeniero Jorge Jofré estuvo en el estadio del Lote 34 junto a la selección, y compartió junto a dirigentes locales y visitantes, el placer de ver competir a las figuras del fútbol del NEA. El ganador de la serie entre Formosa y El Dorado, jugará la final regional ante el triunfador de la serie entre Corrientes y Chaco.

El campeón regional disputará en Buenos Aires la instancia final. El Campeón de la Copa País se adjudicará una plaza en la Copa Argentina 2026.

FOTO 2: En un partido de trámite cambiantes, Formosa mostró carácter para empatar en un juego donde estuvo dos veces abajo en el marcador

FOTO 3: El presidente de la LFF, ingeniero Jorge Jofré, disfrutó a pleno de una tarde a todo fútbol, en el marco de la Copa País.