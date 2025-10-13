COSTA BRAVA DE LA PAMPA EL RIVAL EN LA TERCERA FASE

Anoche quedó confirmado que Costa Brava de General Pico (La Pampa) será el rival de San Martín en la tercera etapa de la Reválida del Torneo Federal A 2025. El primer juego será el 19 de octubre en el estadio Nuevo Pacaembú propiedad de los albirrojos, y el segundo el 2 de noviembre en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña. Otra vez, el franjeado llega a una serie de vida o muerte, con ventaja deportiva. FOTO: Una postal del cotejo en que Costa Brava igualó con Mitre de Posadas 0-0 y avanzó a la tercera fase.

Costa Brava, es la máxima expresión futbolística de General Pico, la segunda ciudad de La Pampa, y se caracteriza por contar con una parcialidad muy fiel que suele colmar el coqueto estadio del barrio Este cuando el equipo juega en condición de anfitrión. En la segunda fase eliminó a Bartolomé Mitre de Posadas (1-1 y 0-0), por contar con ventaja deportiva.

En la tercera fase en el caso que la serie de partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles, clasificarán a la Cuarta Etapa las posiciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°. (Los que definen de local). San Martín de Formosa está en la posición 5, definirá de local, y tiene ventaja deportiva. La distancia entre Formosa y General Pico, es de 1.550 kilómetros.