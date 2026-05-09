Cristino Centurión: Una leyenda internacional visita «El Deporte en la Memoria» por Canal 3

Este fin de semana, la pantalla de Canal 3 de Formosa se viste de gala para recibir a una verdadera gloria viviente de nuestro fútbol: Cristino Centurión. En una nueva entrega del ciclo El Deporte en la Memoria, el reconocido periodista Alfredo Domínguez nos invita a recorrer la extraordinaria carrera de un mediocampista que llevó el nombre de Formosa a las ligas más competitivas del mundo.

Un embajador de Formosa en Europa y Sudamérica

La charla profundizará en los inicios de Centurión en el club 1° de Mayo durante la década del 70, punto de partida de una trayectoria envidiable. Los hinchas podrán revivir anécdotas de su paso por el histórico Sportivo Patria que clasificó al Nacional de 1976, así como su consolidación en grandes del continente como el Club Olimpia de Paraguay, el Deportivo Cali y el Deportes Tolima en Colombia, donde dejó una marca imborrable con 20 goles en 89 partidos.

El salto al Viejo Continente

Uno de los momentos más destacados de la entrevista será su experiencia en el Anderlecht de Bélgica. Este hito, poco frecuente para los futbolistas de la región en esa época, confirma la jerarquía y la calidad técnica de un volante que supo ganarse el respeto internacional y hasta vestir la camiseta de la selección paraguaya como jugador nacionalizado.

Días y horarios de emisión

No te pierdas este encuentro cargado de nostalgia y reconocimiento a uno de nuestros máximos referentes deportivos. El programa se emitirá por Canal 3 de Formosa en los siguientes horarios:

Sábado: 19:00 horas.

Domingo: 16:00 horas (Repetición).

Disfrutá de la historia de un «volante con gol» que hoy recibe el merecido reconocimiento de todo el pueblo formoseño.

FOTO: Cristino Centurión en un pasaje del programa que emitirá por la señal del Canal 3 de Formosa.