CUARTA FECHA DEL TORNEO REGIONAL DE RUGBY DEL NEA
La cuarta fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2026 se jugará íntegramente este sábado en las ciudades de Formosa, Resistencia, Corrientes, y Asunción (Paraguay). El equipo de Aguará recibirá en su estadio de la Avenida Néstor Kirchner al conjunto de Sixty. A continuación, la programación completa.
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Fecha 4 de la Primera
Sábado 20 de Junio
En Asunción (Paraguay)15.30: San José vs. CURDA. Referee: Sergio Albarenga.
En Corrientes: 16:Taraguy vs. CAPRI. Referee: Marcos Kulig.
En Formosa: 16: Aguará vs. Sixty. Referee: Joaquín Romero.
En Corrientes: 16.: San Patricio vs. Regatas Rcia. Referee: Juan Bautista Zubieta.
En Resistencia: 16: CURNE vs. Aranduroga. Referee: Federico Solari.
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Categoría Intermedia
Sábado 20 – 4ta fecha
14.00: Taraguy vs. CAPRI. Referee: Nicolás Britos.
14.00: San Patricio vs. Regatas Rcia. Referee: Cristian Cabrera.
14.00: CURNE vs. Aranduroga. Referee: Alexis Fernandez.
14.30: Aguará vs. Sixty. Referee: Héctor Morales.
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Resultados fecha 3
Primera 3° Fecha: Taraguy 38 – Regatas Rcia 0; Sixty 16 – Aranduroga 30; Aguará 23 – San José 29; San Patricio 9 – CURNE 39; CAPRI 28 – CURDA 64.
Intermedia 3° Fecha: Taraguy 38 – Regatas Rcia 10; Sixty 24 – Aranduroga 26; San Patricio 28 – CURNE 48.
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Las posiciones
Primera: 1°) Taraguy 15; 2°) CURNE 11; 3°) CURDA 10; 4°) Aranduroga 10; 5°) San Patricio 9; 6°) San José 8; 7°) Sixty 5; 8°) Aguará 5; 9°) Regatas 2; 10°) CAPRI 0.
Intermedia: 1°) Taraguy 10; 2°) Aranduroga 9; 3°) Sixty 5; 4°) CURNE 7; 5°) Regatas 5; 6°) San Patricio 4; 7°) CAPRI 0; 8°) 3°) CURDA 10; 4°) San Patricio 9; 6°) San José 8; 7°) 8°) Aguará 5; 9°) ; 10°) CAPRI 0.
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FOTO: Lo mejor del rugby de la región tendrá actividad este sábado por el certamen del NEA.