CUARTOS DE FINAL DEL FEDERATIVO DE CLUBES

Un total de cuatro cotejos se cumplirán entre el sábado y domingo, por los Cuartos de Final del Torneo Federativo de Clubes, que organiza la Federación Formoseña de Fútbol (FFF); y que entregará un boleto para el Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de la AFA. Habrá acción en las localidades de Laguna Blanca, Pirané y Villa 313. A Continuación, la programación completa. FOTO: Estrellas de Laishí, mantiene su calidad de invicto en la competencia, y es un gran candidato al título de campeón.

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