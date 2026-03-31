Fútbol

CUARTOS DE FINAL DEL FEDERATIVO DE CLUBES

Porreddeportiva

Mar 31, 2026

 

Un total de cuatro cotejos se cumplirán entre el sábado y domingo, por los Cuartos de Final del Torneo Federativo de Clubes, que organiza la Federación Formoseña de Fútbol (FFF); y que entregará un boleto para el Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de la AFA. Habrá acción en las localidades de Laguna Blanca, Pirané y Villa 313. A Continuación, la programación completa. FOTO: Estrellas de Laishí, mantiene su calidad de invicto en la competencia, y es un gran candidato al título de campeón.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

LOS RESULTADOS, POSICIONES Y CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DEL FEDERATIVO

Mar 29, 2026 reddeportiva
Fútbol

Racing venció por 1-0 a San Martín  de Formosa por la Copa Argentina

Mar 29, 2026 reddeportiva
Fútbol

SAN MARTIN ENFRENTA ESTA NOCHE  A RACING POR LA COPA ARGENTINA

Mar 28, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Voleibol

JORNADAS DE VOLEIBOL POR EL TORNEO DE LA CAPITALINA

31 de marzo de 2026 reddeportiva
Fútbol

CUARTOS DE FINAL DEL FEDERATIVO DE CLUBES

31 de marzo de 2026 reddeportiva
Básquetbol

FERRO CARRIL OESTE EL PRIMER RIVAL DE LA UNIÓN EN LA COPA ISLAS MALVINAS

31 de marzo de 2026 reddeportiva
Polideportivo

Se jugó la final del Torneo “Más Que Vencedores” con la presencia de Jofré

30 de marzo de 2026 reddeportiva