CUATERNA CHAQUEÑA PARA SAN MARTÍN-COSTA BRAVA

Oct 30, 2025

 

El Consejo Federal de la AFA confirmó este miércoles que una cuaterna de la ciudad de Resistencia (Chaco) será la encargada de controlar las acciones entre San Martín de Formosa y Costa Brava de General Pico (La Pampa), válido por la vuelta de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A 2025. El árbitro principal será Guillermo Adrián González (FOTO). El compromiso tendrá lugar el domingo 2 de noviembre, desde las 15, en el estadio 17 de Octubre, en la capital formoseña. En el juego de ida empataron 1-1, el Franjeado tiene ventaja deportiva, y con una parida avanza a la siguiente instancia, en la búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional.

San Martín bajo las órdenes del técnico Marcelo Rubino entrena sin novedades de cara al compromiso con los pampeanos. La delegación visitante llegará el sábado bien temprano a Formosa, y de no surgir novedades de último momento, el técnico Rodrigo Chap repetirá la misma alineación inicial del cotejo de ida.

Los detalles

Domingo 2 de Noviembre

San Martín de Formosa- Costa Brava de General Pico (La Pampa)

Horario: 15

Arbitro: Guillermo Adrián González

Líneas: Hernán Vallejos y Mariana Dure

Cuarto árbitro: Rodrigo López (Todos de Resistencia- Chaco)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

Partido de ida: Costa Brava 1- San Martín 2

 

 

 

 

 

 

Federal

Federal

Federal

