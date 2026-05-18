Rugby

CURDA ES EL CAMPEON DEL TORNEO DE RUGBY INTEGRACIÓN 2026

Porreddeportiva

May 18, 2026

 

En una jornada que celebró la unión del rugby argentino-paraguayo el Club Universitario de Rugby de Asunción (CURDA) se alzó con la Copa de Oro del Torneo Integración 2026. Los «Búhos» ratificaron su jerarquía al vencer con un contundente 38-14 a San José, en el duelo decisivo disputado en el Estadio Héroes de Curupayty.

Un dominio incontestable

Desde el pitazo inicial, el conjunto universitario impuso condiciones a través de una sólida labor de sus delanteros y una eficacia clínica en la finalización de las jugadas. San José, que llegaba con grandes expectativas, no logró descifrar el cerrojo defensivo del CURDA, que con esta victoria se queda con el máximo galardón del certamen organizado por la Unión de Rugby de Paraguay (URP) y la Unión de Rugby de Formosa (URF).

Acción en Formosa

Mientras en la capital paraguaya se definía el título principal, en la ciudad de Formosa se disputó la Copa de Bronce. El Aguará Rugby y Hockey Club hizo valer su localía y superó con amplitud a Formosa XV por un marcador de 52-15, asegurando así el tercer puesto del podio.

Cuadro de Honor

Tras el cierre de la jornada, las posiciones finales quedaron definidas de la siguiente manera:

1º CURDA – Campeón de la Copa de Oro.

2º San José – Ganador de la Copa de Plata.

3º Aguará – Ganador de la Copa de Bronce.

4º Formosa XV – Finalista regional.

FOTO 1: Todo CURDA festejó la conquista del Torneo Integración.

FOTO 2: Aguará y Formosa XV ofrecieron un buen espectáculo más allá de la diferencia en el marcador definitivo.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Rugby

El Torneo Integración URF-URP define su podio en una jornada de gala para el rugby provincial

May 16, 2026 reddeportiva
Rugby

Club Chajá celebra sus 40 años con la escritura oficial de su predio

May 14, 2026 reddeportiva
Rugby

El intendente Jofre firmó la escritura del terreno del Club de Rugby y Hockey “Chajá”

May 11, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

CURDA ES EL CAMPEON DEL TORNEO DE RUGBY INTEGRACIÓN 2026

18 de mayo de 2026 reddeportiva
Banco Formosa

EL ERROR SILENCIOSO QUE AFECTA TU BOLSILLO CADA MES 

18 de mayo de 2026 reddeportiva
Fútbol

LIBERTAD DE CLORINDA GANÓ EL  FEDERATIVO DE CLUBES 2026

17 de mayo de 2026 reddeportiva
Federal

Sol de América asume el mando en la Zona 2 tras una jornada de contrastes

17 de mayo de 2026 reddeportiva