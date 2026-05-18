CURDA ES EL CAMPEON DEL TORNEO DE RUGBY INTEGRACIÓN 2026

En una jornada que celebró la unión del rugby argentino-paraguayo el Club Universitario de Rugby de Asunción (CURDA) se alzó con la Copa de Oro del Torneo Integración 2026. Los «Búhos» ratificaron su jerarquía al vencer con un contundente 38-14 a San José, en el duelo decisivo disputado en el Estadio Héroes de Curupayty.

Un dominio incontestable

Desde el pitazo inicial, el conjunto universitario impuso condiciones a través de una sólida labor de sus delanteros y una eficacia clínica en la finalización de las jugadas. San José, que llegaba con grandes expectativas, no logró descifrar el cerrojo defensivo del CURDA, que con esta victoria se queda con el máximo galardón del certamen organizado por la Unión de Rugby de Paraguay (URP) y la Unión de Rugby de Formosa (URF).

Acción en Formosa

Mientras en la capital paraguaya se definía el título principal, en la ciudad de Formosa se disputó la Copa de Bronce. El Aguará Rugby y Hockey Club hizo valer su localía y superó con amplitud a Formosa XV por un marcador de 52-15, asegurando así el tercer puesto del podio.

Cuadro de Honor

Tras el cierre de la jornada, las posiciones finales quedaron definidas de la siguiente manera:

1º CURDA – Campeón de la Copa de Oro.

2º San José – Ganador de la Copa de Plata.

3º Aguará – Ganador de la Copa de Bronce.

4º Formosa XV – Finalista regional.

FOTO 1: Todo CURDA festejó la conquista del Torneo Integración.

FOTO 2: Aguará y Formosa XV ofrecieron un buen espectáculo más allá de la diferencia en el marcador definitivo.