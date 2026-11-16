Darío Di Martino recibió a los campeones  sudamericanos de fútbol de veteranos

El presidente del Concejo Deliberante de Formosa y dirigente deportivo, Darío Di Martino, recibió en su oficina a los integrantes del Club Defensores del 2 de Abril, quienes recientemente se consagraron campeones del Torneo Sudamericano de Veteranos 2026 disputado en la provincia de Salta.

Durante el encuentro, los jugadores compartieron la alegría por el título obtenido, un logro que posiciona nuevamente al deporte formoseño en lo más alto a nivel continental.

Desde la agrupación política Laburo por mi Barrio —espacio interno del Partido Justicialista conducido por Di Martino— felicitaron a toda la familia de la institución. Asimismo, destacaron el esfuerzo, el compañerismo y la pasión con la que el plantel representó tanto a la provincia como al barrio 2 de Abril.

Di Martino, exfutbolista y actual presidente del Club Sol de América, mantiene un vínculo estrecho con las entidades barriales y acompaña de forma permanente el crecimiento y las iniciativas de los clubes locales. En esta oportunidad, celebró junto al equipo de veteranos una conquista histórica para el fútbol de la ciudad.

FOTO: El edil Darío Di Martino junto a los jugadores del Club 2 de Abril.

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